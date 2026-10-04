כשמורידים את מפות החג מהשולחן ומקפלים את הסדינים הלבנים שקישטו את דפנות הסוכה, מתגלה המחזה המוכר: כתם יין כאן, שאריות חמין שם, וסימני אצבעות קטנות על הסדינים הלבנים.

התגובה הראשונה של רבים היא להכניס הכול למכונת הכביסה, לבחור תוכנית חמה ולהוסיף מנה נדיבה של מסיר כתמים. אלא שדווקא הטיפול האוטומטי הזה עלול להכשל, ולעיתים אף להחמיר את המצב.

לפי המכון האמריקאי לניקיון, אחד הכללים החשובים בטיפול בכתמים הוא לזהות תחילה את מקורם, לטפל בהם לפני הכביסה ולהימנע מייבוש בחום כל עוד הכתם לא נעלם לחלוטין.

כיצד אפוא מחזירים למפות החג ולסדיני הסוכה את מראם הנקי, גם כאשר הכתמים כבר התייבשו?

כתמי יין אדום: מים קרירים תחילה

יין אדום הוא מהכתמים הבעייתיים ביותר על מפה לבנה. הפיגמנטים שבו נספגים בסיבי הבד, וככל שהכתם נשאר זמן רב יותר, כך קשה יותר להסירו.

כאשר הכתם עדיין טרי, יש לספוג את הנוזל בעזרת מטלית נקייה, מבלי לשפשף בחוזקה כדי לא לפזר את היין לאזורים נוספים. לאחר מכן יש לשטוף את האזור במים קרירים או להשרות אותו במים קרירים למשך כחצי שעה.

לאחר מכן יש למרוח מסיר כתמים המתאים לסוג הבד ולהמתין לפי הוראות היצרן, ורק אז להכניס את המפה למכונת הכביסה בהתאם לתווית הטיפול.

גם כאשר הכתם כבר התייבש, עדיין ניתן להשרות את האזור במים קרירים, לטפל במסיר כתמים ולהשתמש במלבין על בסיס חמצן, אם הוא מתאים לבד.

במפות לבנות מכותנה ניתן לעיתים להשתמש בחומרי הלבנה נוספים, אך חשוב לזכור שלא כל מפה לבנה מתאימה לטיפול אגרסיבי. מפות המכילות פוליאסטר, רקמה או עיטורים עלולות להינזק מחומרים שאינם מתאימים להן. יש לבדוק את התווית ולנסות כל חומר חדש באזור נסתר לפני הטיפול בכתם בולט.

כתמי שמן: נוזל הכביסה הוא הפתרון

כתמי שמן נוטים להישאר על המפה גם לאחר כביסה רגילה. לעיתים נדמה שהם נעלמו כשהבד רטוב, אך מיד לאחר הייבוש מופיע שוב עיגול כהה. הסיבה היא ששומן אינו מתמוסס במים בלבד.

הטיפול הנכון: תחילה יש להסיר בעדינות שאריות מזון בעזרת כף. לאחר מכן יש למרוח מעט נוזל כביסה על הכתם – רצוי חומר המיועד לטיפול בשומנים, ולתת לו לפעול בהתאם להוראות שעל האריזה.

אם מדובר בבד כותנה או פוליאסטר עמיד, ניתן לעסות בעדינות את החומר לתוך הכתם, מבלי לשפשף באופן שעלול לפגוע בסיבים. לאחר מכן יש לכבס בטמפרטורה הגבוהה ביותר המותרת לפי תווית המפה.

בכתמים שומניים עקשניים ניתן לנסות גם מעט נוזל כלים, לאחר בדיקה באזור נסתר. חשוב לשטוף אותו היטב לפני הכנסת המפה למכונת הכביסה, ולא לשפוך נוזל כלים ישירות למכונה, משום שהוא עלול ליצור קצף רב מדי.

כתמי חמין ורוטב: טיפול כפול

כתם חמין אינו בהכרח כתם מסוג אחד. לעיתים הוא מכיל גם שומן וגם רכיבים שמעניקים לו צבע חום או אדמדם. לכן ייתכן שלאחר הסרת השומן, עדיין נשאר סימן צבעוני על המפה.

יש להתחיל בהסרת שאריות המזון באמצעות כף, מבלי למרוח אותן על הבד. לאחר מכן יש לשטוף את הכתם מצדו האחורי במים קרירים, כך שהמים יסייעו לדחוף את הלכלוך החוצה מהסיבים ולא עמוק יותר לתוכם.

לאחר מכן יש למרוח נוזל כביסה, להמתין לפי הוראות השימוש ולשטוף. אם נשאר צבע, ניתן לטפל בו בעזרת מסיר כתמים המיועד לבדים צבעוניים או מלבין על בסיס חמצן שמתאים לסוג המפה.

אין למהר לשלב כמה חומרי ניקוי שונים. יש לשטוף חומר אחד לפני שמחליפים לאחר, ולעולם אין לערבב אקונומיקה עם חומץ, אמוניה או חומרי ניקוי אחרים.

כתמי שעוות נרות: הסרה מדורגת

טיפות שעווה שנוטפות על המפה במהלך סעודת החג עלולות להיראות כמו כתם בלתי אפשרי להסרה. אלא שבניגוד ליין או לרוטב, כאן הבעיה הראשונה היא חומר מוצק שנדבק לבד.

יש להניח לשעווה להתקשות לחלוטין. לאחר מכן יש לנסות להסיר בעדינות את השכבה העליונה באמצעות כף או סכין קהה, מבלי למשוך בחוטי הבד.

אם נשארה שעווה בתוך הסיבים, ניתן להשתמש בשיטה של נייר סופג ומגהץ חמים, אך רק כאשר תווית הבד מתירה גיהוץ. מניחים את אזור הכתם בין שכבות של נייר סופג נקי, ומעבירים מגהץ בטמפרטורה המתאימה לבד, ללא אדים, לזמן קצר. יש להחליף את הנייר לפי הצורך כדי שלא להחזיר את השעווה לבד.

שימו לב: השיטה אינה מתאימה לכל מפה, ויש להיזהר במיוחד מבדים סינתטיים, עיטורים וציפויים שעלולים להיפגע מחום. גם שעווה צבעונית עלולה להשאיר כתם צבע, ולכן במפה יקרה או עדינה עדיף לפנות לניקוי מקצועי.

לאחר הסרת השעווה, ניתן לטפל בשאריות השומניות באמצעות מסיר כתמים מתאים ולכבס לפי התווית.

כתמי קפה ותה: טיפול שונה משומן

כוס קפה שנשפכה על המפה משאירה לעיתים כתם שנראה דומה מאוד לרוטב, אך דורש טיפול אחר.

יש להתחיל בהרטבת האזור במים קרירים, למרוח מסיר כתמים או נוזל כביסה ולהמתין בהתאם להוראות המוצר. לאחר מכן יש לכבס את המפה בהתאם לתווית.

אם הכתם נשאר, ניתן לחזור על הטיפול או להשתמש במלבין על בסיס חמצן שמתאים לבד. בכתמים ישנים במיוחד, השריה בחומר כביסה המכיל אנזימים עשויה לעזור.

סימני הידיים הקטנות על סדיני הסוכה

מי שתלה סדינים לבנים על דפנות הסוכה מכיר את התופעה: בתחילת החג הכול לבן ונקי, ובסופו מופיעים בגובה הילדים סימני ידיים, כתמי אוכל ואזורי לכלוך שלא תמיד ברור מה מקורם.

אם מדובר בלכלוך רגיל שהצטבר ממגע ידיים, ניתן להתחיל בטיפול עדין בעזרת נוזל כביסה המתאים לבד. יש למרוח מעט חומר על האזור המוכתם, להמתין בהתאם להוראות המוצר ולכבס לפי תווית הסדין.

אם מדובר בכתמים שומניים, ניתן לטפל בהם כפי שהוסבר בסעיף כתמי השמן.

במקרה של סדינים לבנים העשויים מכותנה ומתאימים להלבנה, ניתן להשתמש במלבין מתאים לפי ההוראות. לעומת זאת, בסדינים עם הדפסים, רקמות או סיבים סינתטיים, יש לבדוק היטב שהחומר אינו עלול לגרום לדהייה או לנזק.

לגבי סדין שהתלכלך מאבק ומלחות במשך כל ימי החג – כדאי לנער אותו בחוץ לפני הכביסה, כדי להסיר לכלוך יבש ככל האפשר. אם יש עליו כתמים בולטים, יש לטפל בהם לפני הכנסתו למכונה.

חשוב גם לבדוק שאין על הבד סימני עובש. אם הופיעו כתמים החשודים כעובש, אין להסתפק בטיפול רגיל בכתמים, ויש לבדוק אם ניתן לנקות את הבד בבטחה בהתאם לסוגו ולחומרת הפגיעה.

הטעות שמקבעת את הכתם לתמיד

כאן מגיעה הטעות שכדאי מאוד להימנע ממנה.

רבים מוציאים את המפה מהמכונה, רואים שהיא עדיין לא נקייה לחלוטין ומכניסים אותה למייבש בתקווה שהייבוש ישלים את העבודה.

אלא שחום המייבש עלול לקבע כתמים מסוימים בתוך סיבי הבד ולהפוך את הסרתם לקשה הרבה יותר.

לכן, לפני שמעבירים את המפה למייבש, יש לפרוש אותה ולבדוק היטב את האזורים שהיו מוכתמים. אם נשאר כתם, יש לחזור על הטיפול המתאים לו ולכבס שוב.

אם המפה כבר נכנסה למייבש – זה לא אומר שהכתם אבוד בהכרח. ניתן לנסות טיפול חוזר במסיר כתמים או השריה בחומר מתאים, אך ייתכן שיידרשו כמה ניסיונות, ולא תמיד יהיה אפשר להסיר אותו לחלוטין.

מפות חג יקרות ועדינות

לא כל מפה מתאימה לאותן שיטות ניקוי. מפות כותנה עמידות יכולות בדרך כלל לסבול טיפול אינטנסיבי יותר, בהתאם לתווית. לעומתן, מפות משי, פשתן עדין, רקמה מיוחדת או בדים עם עיטורים מחייבות זהירות.

לפני שמתחילים, יש לחפש את תווית הטיפול. היא עשויה לחסוך נזק של מאות שקלים למפה יקרה.

אם כתוב שהמפה מיועדת לניקוי יבש בלבד, או אם מדובר בבד שאינכם יודעים לזהות, אין לנסות עליה סדרה של חומרי ניקוי ביתיים.

כדאי גם להיזהר משפשוף אגרסיבי וממברשות קשות, שעלולים לפגוע במרקם וליצור אזור שחוק שיישאר בולט גם לאחר שהכתם ייעלם.

לפני החזרת המפות לארון

לאחר שהצלחתם להסיר את הכתמים, יש לוודא שהמפות והסדינים יבשים לחלוטין לפני הקיפול והאחסון. בד שנכנס לארון כשהוא עדיין לח עלול לפתח ריח טחב, במיוחד אם הוא מאוחסן במקום סגור ללא אוורור.

מומלץ לקפל את המפות כשהן נקיות ויבשות, ולהניח אותן במקום מוגן מלחות. גם את סדיני הסוכה כדאי לאחסן רק לאחר שהתייבשו היטב, כדי שיחכו נקיים ומוכנים לחג הבא.

אם יש לכם כמה מפות חג דומות, ניתן להוסיף פתק קטן המציין את סוג הבד והוראות הכביסה. בפעם הבאה שתגלו כתם באמצע ההכנות לשבת, לא תצטרכו לנחש אם מותר להשתמש במים חמים או במסיר כתמים מסוים.

בסופו של דבר, גם מפה שספגה כמה סעודות חג, או סדין לבן שאסף מזכרות מידיים קטנות במשך שבוע שלם, אינם חייבים לסיים את דרכם בארון הסמרטוטים. לעיתים כל ההבדל בין כתם שנשאר לתמיד לבין בד שחוזר להיראות נקי הוא הטיפול שעושים לפני שמפעילים את מכונת הכביסה.