בימים אלה, עם תחילת שנת הלימודים, הורים רבים עסוקים בהכנת הציוד הנדרש: רכישת ספרים ומחברות, הכנת קלמר, עטיפת ספרים והדבקת שמות. אולם פעולה אחת פשוטה, שיכולה להשפיע רבות על בריאות הילדים, נעדרת לרוב מרשימת ההכנות.

מדובר בשקילת הילקוט.

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים (AAP) מזהירה כי ילקוט כבד מדי עלול לגרום לכאבים בגב, בצוואר ובכתפיים. על פי ההמלצות הרפואיות, משקל הילקוט לא אמור לעלות על כ-15% ממשקל גופו של הילד. בהנחיות החזרה לבית הספר מופיע טווח של 10%-20%.

כדי להמחיש: ילד ששוקל 20 ק"ג – הילקוט שלו לא אמור לשקול יותר מ-3 ק"ג. ילד ששוקל 25 ק"ג – עד כ-3.75 ק"ג. ילד ששוקל 30 ק"ג – עד כ-4.5 ק"ג.

כאשר שוקלים ילקוט שנראה "סביר" ומגלים שהוא שוקל ארבעה או חמישה קילוגרם, התמונה משתנה לחלוטין.

ניתן גם לבצע בדיקה חזותית פשוטה: יש להעמיד את הילד עם הילקוט על גבו ולהסתכל עליו מהצד. אם הילד נוטה מיד קדימה כדי לאזן את המשקל, כך מציינת ה-AAP, זהו סימן שהילקוט כבד מדי. וכאשר הילד מניח את הילקוט על הרצפה ומבקש עזרה בהרמתו – ייתכן שאכן המשקל מופרז.