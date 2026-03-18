תקיפת מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של ביטחון הפנים ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת מטס תקיפה נרחב של צה"ל בטהרן אתמול (שלישי), חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני.

בין המפקדות שהותקפו בטהרן: • מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, האחראית על התמודדות עם מחאות והפרות סדר באיראן • מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של כוחות ביטחון הפנים • מפקדה השייכת למערך הטילים הבליסטיים בצה"ל ציינו כי במקביל,הותקפו מספר מערכות הגנה אוויריות במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

חיסול כירורגי של עמדת הבסיג' ( צילום: דובר צה"ל )

מדובר צה"ל נמסר: "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".

כזכור, אתמול, לאחר חיסולו של מפקד יחידת הבסיג', חיל האוויר תקף חיילים ועמדות של יחידת הבסיג' שנפרסו ברחבי טהרן.