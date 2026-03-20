שני רוכבי אופניים חשמליים נתקעו בבטונדה - ונפצעו קשה ובינוני

שני רוכבי אופניים נפצעו הלילה באורח קשה ובינוני בתאונת דרכים עצמית בכביש 3633, סמוך ליישוב ניצן.

על פי הודעת דוברות מד"א, במהלך הלילה התקבל דיווח במוקד 101 על שני רוכבים על אופניים חשמליים שהתנגשו בבטונדה סמוך לקיבוץ ניצנים. צוותי החירום פינו לבית החולים ברזילי פצוע במצב בינוני, ולבית החולים אסותא פצוע נוסף במצב קשה, כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלת ראש.

כונני הצלה דרום הוזנקו למקום על ידי מוקד מד"א, לאחר דיווח על תאונה קשה. הכונן שמחה חסיד, שהגיע ראשון לזירה, סיפר: "בהגיעי למקום הבחנתי בשני פצועים, רוכבי אופניים, השרועים על הכביש וסובלים מחבלות בראש ובגפיים, כשאחד מהם מחוסר הכרה לאחר תאונה עצמית".

צוותי מד"א והצלה העניקו לשניים טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, שכלל חבישות וקיבועים, ובהמשך פונו באמבולנסים להמשך טיפול רפואי.

פרמדיק מד"א רועי פולק וחובשי מד"א שמחה חסיד ואיציק פאר מסרו: "שני הצעירים שכבו לצד הדרך, כשאחד מהם מעורפל הכרה. הם סבלו מחבלות קשות בגופם לאחר שהתנגשו בבטונדה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".