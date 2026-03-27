הקריאות בתוך המחנה השמרני באיראן לקדם השגת נשק גרעיני הולכות ומתחזקות, והופכות בימים האחרונים לפומביות וברורות יותר. כך עולה מדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, המתבסס על שני מקורות איראנים בכירים.

לפי הדיווח, מאז חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בתחילת המלחמה ב-28 בפברואר, גבר משקלם של משמרות המהפכה במוקדי הכוח, ועמדות ניציות יותר בכל הנוגע למדיניות הגרעין תופסות מקום מרכזי יותר בדיון הפנימי.

עם זאת, אחד המקורות הבהיר לרויטרס כי בשלב זה לא התקבלה החלטה רשמית לשנות את הדוקטרינה הגרעינית של איראן, וכי טהרן עדיין לא החליטה לחתור לייצור פצצה. למרות זאת, לדבריו, קולות משמעותיים בממסד כבר מערערים על הקו הקיים ודורשים לבחון שינוי מדיניות.

ברויטרס נכתב כי המתקפה האמריקנית-ישראלית על איראן, שהגיעה בעיצומם של המגעים סביב תוכנית הגרעין, עשויה לשנות את החשיבה האסטרטגית בטהרן. לפי ההערכה שהובאה בדיווח, יש באיראן מי שסבורים כעת שלמדינה אין עוד רווח ממשי מהימנעות מפצצה גרעינית או מהמשך החברות באמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, NPT.

אחד הביטויים הבולטים לשינוי בטון הוא הדיון הגובר בפרישה מהאמנה. לפי רויטרס, סוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה מאמר הקורא לאיראן לפרוש מן ה-NPT בהקדם האפשרי, תוך שמירה על תוכנית גרעין אזרחית.

גם הפוליטיקאי השמרני מוחמד ג'וואד לאריג'אני, אחיו של הבכיר האיראני עלי לאריג'אני שחוסל החודש, צוטט בתקשורת הממלכתית כשהוא קורא להשעות את חברותה של איראן באמנה. לדבריו, יש להקים ועדה שתבחן אם ל-NPT יש עדיין תועלת עבור איראן, ואם לא, אין סיבה להמשיך בה.

בנוסף, בתחילת החודש שידרה הטלוויזיה הממלכתית קטע שבו הפרשן השמרני נאסר תוראבּי אמר כי הציבור האיראני דורש פעולה ברורה: לבנות נשק גרעיני או להשיגו בדרך אחרת.

לפי רויטרס, המדיניות הגרעינית הפכה גם לנושא מרכזי בשיחות פרטיות בצמרת השלטון. שני המקורות ציינו כי קיימים חילוקי דעות בין גורמים נוקשים יותר, ובראשם משמרות המהפכה, לבין גורמים בהנהגה הפוליטית, בכל הנוגע לחוכמת המהלך.

עם זאת, בדיווח מודגש כי איראן כבר איימה בעבר לבחון מחדש את חברותה ב-NPT כחלק מטקטיקת מיקוח במסגרת השיחות הארוכות עם המערב, מבלי שמימשה את האיום. לכן, ייתכן שגם כעת מדובר בחלק ממאמץ לחץ ולאו דווקא בהחלטה מעשית.

ברויטרס הוסיפו כי כלל לא ברור באיזו מהירות תוכל איראן להתקדם לעבר פצצה, לאחר שבועות של תקיפות אוויריות נגד מתקניה הגרעיניים, מתקני הטילים ותשתיות מדעיות נוספות.

לצד זאת, ישראל הזהירה לאורך שנים כי איראן נמצאת במרחק של חודשים בודדים בלבד מהיכולת לייצר נשק גרעיני, בין היתר בשל רמות ההעשרה הגבוהות ותוכנית הטילים שלה.

בדיווח צוין גם כי אנליסטים העריכו במשך שנים שאיראן שואפת למעמד של "מדינת סף", כלומר מדינה המסוגלת לייצר פצצה בתוך זמן קצר אם תבחר בכך, אך מבלי לחצות בפועל את הקו ולהפוך למדינה גרעינית מוצהרת.

עוד עולה מהכתבה כי מפקדים במשמרות המהפכה ובכירים נוספים כבר הזהירו בעבר שאם עצם הישרדותה של הרפובליקה האסלאמית תעמוד בסכנה, איראן תידרש לחתור ישירות לפצצה. לפי רויטרס, ייתכן שהמלחמה הנוכחית עונה מבחינת חלק מהם על ההגדרה הזאת.

סוגיה נוספת שמרחפת מעל הדיון היא תוקפה של הפתווה שיוחסה לחמינאי, שלפיה נשק גרעיני אסור על פי האסלאם. רויטרס מזכירה כי מדובר בעמדה דתית שהובעה בתחילת שנות ה-2000 וחזרה על עצמה גם ב-2019, אך מעולם לא פורסמה כמסמך כתוב.

כעת, לאחר חיסולו של חמינאי במכת הפתיחה של שאגת הארי, לא ברור אם החובה לציית לפתווה הלא כתובה נותרה בעינה, אף שלפי ההערכה היא תישאר תקפה כל עוד לא תבוטל בידי המנהיג העליון החדש, בנו מוג'תבא חמינאי.