תאונת דרכים קטלנית אירעה הבוקר (ראשון) ברחוב חזון איש בבית שמש, בה ילד כבן 5 נפגע מרכב ופונה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק.

בשעה 08:14 התקבל הדיווח הראשוני על ילד הולך רגל שנפגע מרכב. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הילד שוכב על הכביש במצב קשה ביותר. הילד פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.