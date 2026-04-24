"כמו חתולים וכלבים": ההסבר של טראמפ למתרחש בהנהגת איראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר אמש כי פניו מועדות להסכם קבע נצחי מול איראן, ולא לפתרון זמני.

בתדרוך לעיתונאים בבית הלבן התייחס הנשיא לביקורת על כך שהלחימה מתארכת מעבר להבטחתו המקורית לסיים את המערכה בתוך ארבעה עד שישה שבועות. טראמפ הדף את הטענות והסביר: "נתתי להם מרווח. ותזכרו את זה, אני רוצה להשיג את ההסכם הכי טוב. אני יכול לעשות הסכם כבר עכשיו. אם הייתי עוזב עכשיו ייקח להם 20 שנה להשתקם, אבל אני לא רוצה".

לדבריו, הוא צדק בהערכתו הראשונית משום שכבר בתום ארבעה שבועות הצבא האיראני היה מרוסק, אך כעת הוא נמנע מלהציב לוח זמנים נוקשה, ומדגיש כי מטרתו העליונה היא ש"לעולם לא תהיה להם הזדמנות להשיג נשק גרעיני".

טראמפ התייחס בהרחבה לאיום הגרעיני, והזהיר מפני השלכות הרסניות אם טהרן תשיג את מבוקשה. "אני חושב שאין דבר גרוע יותר מנשק גרעיני שיהרוס את המזרח התיכון, כולל ישראל", אמר הנשיא. "אני חושב שאין דבר גרוע יותר מאירופה שנמצאת תחת מתקפה של אנשים שיש להם עכשיו טילים שמגיעים לאירופה. בשלב מסוים הם גם יגיעו אלינו, אלא אם נעצור אותם".

טראמפ חזר והדגיש את הסכנה הגלובלית: "אני חושב שלא יהיה דבר גרוע יותר משואה גרעינית באירופה, בלונדון, בפריז, במקומות שונים בגרמניה, כשכולם מטרה".

הוא אף הבטיח שארצות הברית לא תשתמש בנשק גרעיני נגד איראן, באומרו: "למה שנעשה את זה? הם מובסים. אסור לאף אחד להשתמש בנשק גרעיני לעולם".

סיבה נוספת לעיכוב במשא ומתן, על פי הנשיא, היא הכאוס המוחלט השורר בצמרת ההנהגה בטהרן. "הם רבים כמו חתולים וכלבים על השאלה מי ישלוט, כי יצרנו להם בלגן אמיתי", תיאר טראמפ. "הם לא עושים שום עסקים ומצבם הכלכלי והפיננסי רע מאוד. הם רוצים להגיע להסכם, דיברנו איתם, אבל הם אפילו לא יודעים מי מוביל את המדינה, הם בכאוס. לכן חשבנו לתת להם קצת זמן להסדיר את זה".

טראמפ ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף את ההסכם שחתם קודמו ברק אובמה, אותו כינה "מופע אימים", והזכיר את חיסולו של קאסם סולימאני, אותו הגדיר כ"גאון מרושע" וכגנרל מבריק שחיסולו היווה את תחילת בלימת האיום האיראני.

כדי להכניס לפרופורציה את משך המלחמה הנוכחית, השווה טראמפ את המצב למערכות צבאיות קודמות בהיסטוריה האמריקנית. "אל תזרזו אותי", דרש הנשיא. "היינו בווייטנאם משהו כמו 18 שנה. היינו בעיראק הרבה מאוד שנים. אני עושה את זה כבר שישה שבועות, והצבא שלהם מובס לחלוטין. הצי שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, כל מערכות הנ"מ שלהם אינן".

לסיום, טראמפ הצהיר בביטחון על מוכנות כוחותיו: "מעולם לא הייתה לנו כל כך הרבה תחמושת. הספינות שלנו עמוסות. אני קורא לזה 'נעולות וטעונות'. הן מוכנות לפעולה. הבעיה של איראן היא שהם מאוד לא מאורגנים עכשיו".