וידאו קצר ומספק שפורסם בימים האחרונים ב-X (טוויטר) הפך במהירות לוויראלי, עם אלפי לייקים, שיתופים ותגובות תוך שעות ספורות.

הסרטון מראה מפגין איראני שמנסה להצית דגל ישראל גדול. ברגע שהוא מרים את הדגל הבוער, הרוח משנה כיוון באופן פתאומי, הלהבות חוזרות אליו והוא ניצת.

הסרטון, שנמשך כ-10 שניות, צולם ככל הנראה במקום פתוח (ייתכן הפגנה או אירוע מחאה), והוא כולל דגלים נוספים ברקע שמראים את כיוון הרוח לפני ואחרי.

בתגובות לפוסט כותבים גולשים: "יד א--לוהים בעבודה", "א---לוהים לא יתן להתלוצץ איתו", ו"רוח של צה"ל" או "דגל של המוסד". צפו בתיעוד.