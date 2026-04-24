דרמה של הרגע האחרון: מערכת הביטחון העבירה היום הנחיה דרמטית למשרדי הממשלה המעורבים בהפקת הילולת ל"ג בעומר בהר מירון, ולפיה יש להקפיא באופן מיידי את כל ההיערכויות לאירוע ההמוני - כך מדווח שילה פריד בויינט.

לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה על רקע ההתלקחות הביטחונית המחודשת בגבול הצפון והאזעקות הנמשכות באזור, ועל פי כל ההערכות, ההילולה צפויה להתבטל לחלוטין במתכונתה הרגילה.

למרות שההנחיות הביטחוניות הנוכחיות עוצרות את תכנון הגעת ההמונים, פריסת צירי התנועה וחסימות הכבישים שתוכננו לקלוט עד מאתיים אלף מבקרים, העבודות הפיזיות והקמת התשתיות במתחם ההר טרם הופסקו כליל.

המטרה בהמשך העבודות היא לשמור על האופציה לקיים את ההילולה במקרה של התייצבות ביטחונית ורגיעה ברגע האחרון. מנתונים ראשוניים עולה כי המדינה כבר השקיעה למעלה ממאה מיליון שקלים בהכנות לאירוע השנה, וזאת על אף שגורמי המקצוע העריכו מראש כי הסבירות לקיומו תחת מציאות המלחמה בצפון היא נמוכה.

מוקדם יותר היום, דיווחנו כי במרוץ נגד הזמן ועם ספירה לאחור של 11 ימים בלבד עד ליומא דהילולא קדישא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, הופך אתרא קדישא מירון בימים אלו לכוורת שוקקת של עשייה. מוקד הפעילות המרכזי ניכר כעת ב"מתחם ההילולא המורחב" (89), שם מוקמת בימים אלו עיר של ממש שתקלוט את רבבות אלפי ישראל שיבואו להשתתף במעמדי ההדלקות והתפילה.

העבודות מתבצעות בהיערכות לוגיסטית חסרת תקדים, הכוללת הקמת אוהלי ענק ממוזגים, הכשרת שטחים נרחבים להדלקות המרכזיות ובניית טריבונות (פרנצ'ס) בטיחותיות ורחבות ידיים, שנועדו לאפשר לקהל העצום לצפות ולשהות במקום בבטחה וברווחה. המטרה היא להעניק פתרון הולם לזרם ההמונים, תוך ניצול מקסימלי של השטח המורחב שהוכשר בחודשים האחרונים.

ההיערכות המורכבת נעשית בהנחיית השר האחראי ד"ר שלמה קרעי, בהיוועצות עם השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש, אשר הניח את היסודות למתווה ההילולא המוצלח בסייעתא דשמיא, ומלווה גם השנה את ההיערכות, יחד עם פרויקטור ההילולא יוסי דייטש.

על הצד המקצועי והניהול השוטף של הפרויקט הכביר מופקדים מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום, וסמנכ"ל המשרד וראש אגף מירון, חיים רוזנשטיין, המלווים את העבודות בשטח. אל המערך הלוגיסטי המרשים מצטרף גם השנה המפיק דודי עזריאלי, האמון על מלאכת ההפקה וההקמה המורכבת של כלל המתחמים והתשתיות הזמניות באתר.

במשרד ירושלים ומסורת ישראל ובקרב המארגנים מציינים כי קצב העבודות עומד בלוחות הזמנים המתוכננים, וכי הושקעו משאבים אדירים כדי שמתחם ההילולא המורחב והאזורים הסמוכים לו יעמדו בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות ושירות לציבור.

הציפיות בקרב הציבור להילולא שמחה ובטוחה הולכות וגוברות, כשתפילת הכל היא שזכות התנא האלוקי תביא לקיומה של ההילולא ברוב עם.