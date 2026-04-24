ההברחה סוכלה: מרדף דרמטי בים המלח הסתיים בתפיסת נשק ורחפנים

תצפיות של חיל האוויר וכוחות משל"ט ים המלח זיהו אתמול (חמישי) תנועה חשודה שהתבררה כניסיון הברחת אמצעי לחימה במרחב הגבול המזרחי של מדינת ישראל. מיד עם קבלת הזיהוי המודיעיני מהאוויר, הוקפצו לזירה כוחות צה"ל בשילוב לוחמי יחידת מג"ן של המחוז הדרומי במשטרת ישראל. הכוחות המשולבים פתחו במרדף נחוש ומהיר אחר החשודים שניסו להימלט מהמקום בחסות השטח המדברי.

המרדף הדרמטי הסתיים בהצלחה כאשר כוחות הביטחון הצליחו לעצור את אחד המבריחים. ברשותו של החשוד נתפסו רכבי שטח ששימשו לפעילות ההברחה, וכן ציוד רחפנות מתקדם שנועד ככל הנראה לסייע בתצפית ובאיסוף מודיעין עבור המבריחים.

בחיפוש יסודי שנערך ברכבים, איתרו הלוחמים שנים עשר אקדחים שהיו מיועדים להגיע לגורמים עוינים או לארגוני פשיעה בתוך שטח ישראל.

החשוד שנעצר, יחד עם אמצעי הלחימה והציוד המוחרם, הועברו להמשך חקירה וטיפול של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז הדרומי של משטרת ישראל.

סיכול ההברחה הנוכחי אינו מקרי, אלא מתבצע על רקע שינויים אסטרטגיים משמעותיים בהיערכות הביטחונית באזור קו התפר המזרחי. כחלק מתפיסת הביטחון החדשה שמוביל צה"ל וחיזוק קו ההגנה מול ירדן, הוקמה רק במהלך החודש האחרון מפקדת שליטה ייעודית בגזרת ים המלח, הפועלת תחת פיקודה של אוגדה 96.

כוחות המשל"ט החדש פרוסים כעת במרחב במטרה להדק את האחיזה בשטח ולשמור על ביטחון תושבי הגזרה ואזרחי מדינת ישראל כולה, תוך סגירת מעגלים מהירה בין הצבא למשטרה.

"צה"ל ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות של הברחת אמצעי לחימה בגבולות, המסכנות את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים", מסר דובר צה"ל.