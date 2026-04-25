בשורות טובות בחצר הקודש בעלזא: לאחר שבועיים של דאגה בקרב אלפי החסידים, במהלכם היה שרוי האדמו"ר מבעלזא בחולשה גדולה ולא יצא ממעונו, נרשמה השבת הקלה משמעותית והאדמו"ר שב להנהיג את התפילות ועריכת השולחנות.

כבר בליל שישי האחרון הורגשה אופטימיות בקריית בעלזא בירושלים, כאשר האדמו"ר קיבל קהל לעצה ולברכה במעונו. עם כניסת השבת, יצא האדמו"ר לתפילות בהיכל בית המדרש הגדול ולעריכת הטישים מתוך שיפור ניכר במצבו הבריאותי.

רגע מרגש נרשם מעבר לים: חסידי בעלזא בארה"ב, שאצלם השבת טרם נכנסה, עקבו בדריכות אחר הנעשה בירושלים. הדיווח הרשמי הגיע בדרך מקורית: דרך מצלמת אבטחה של אחד החסידים האמריקאים המחזיק דירה מול כיכר בעלזא. במצלמה נצפתה מנורת ה'שבת לאמפ' המפורסמת המותקנת במרפסת ביתו של אחד החסידים בשכונה, מנורה הנדלקת באופן קבוע ברגע בו האדמו"ר נכנס לטיש מה שבישר לחסידים בתפוצות על חזרתו של הרבי להנהגה הסדירה.

בתוך כך, בבעלזא חושפים סיפור מדהים על השגחה פרטית וחסד. כזכור, השבת הייתה אמורה להתקיים 'שבת הנגידים' המפוארת במתחם 'די סיטי' במעלה אדומים, עבור מאתיים נדבנים שתרמו סכומים של מאה אלף דולר ומעלה לטובת המוסדות. הכל כבר היה מוכן עד לפרטים הקטנים ביותר, אך בעקבות חולשת האדמו"ר, הוחלט לבטל את השבת ברגע האחרון מה שהעמיד את המארגנים מול הפסד כספי עצום ועלויות לוגיסטיות כבדות.

ניסיונות נעשו למצוא קבוצה חלופית שתאייש את המתחם כדי לצמצם נזקים, ואז קרה הבלתי יאומן: ארגון חסד המסייע להורים לילדים עם צרכים מיוחדים קפץ על המציאה.

ביום רביעי האחרון פנה הארגון לכ-180 הורים בשאלה האם יוכלו לצאת לשבתון מנוחה בהתראה של רגע. למרות הקושי הלוגיסטי במציאת סידורים לילדים, בתוך שעות ספורות התקבלו תשובות חיוביות מ-150 הורים. וכך, המקום שיועד לנגידים ולבעלי יכולת, הפך למשכן של נחמה ומנוחה עבור הורים גיבורים המתמודדים עם אתגרי יום-יום קשים.

במוסדות בעלזא מסכמים בסיפוק: "התכוונו לעשות שבת של הכרת הטוב לנגידים, וקיבלנו שבת של חסד טהור למשפחות הזקוקות לכך ביותר. זו הייתה המתנה הכי גדולה לבריאותו של האדמו"ר".

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לחיזוק בריאותו השלמה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.