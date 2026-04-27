גם ההרפתקנים חסרי הפחד ביותר ימצאו את הכביש ההררי במחוז ווקסי שבצ'ונגצ'ינג, דרום-מערב סין, כמאתגר ומאיים כאחד. הכביש, המכונה גם "כביש הזיגזג של לינגפאישי" או "אבן הטוקן", נחשב להישג הנדסי יוצא דופן הידוע בתלילותו הקיצונית ובעיקוליו החדים.

הכביש משתרע על פני 450-453 מטרים בלבד, אך דוחס לתוכם לא פחות מ-18 פניות "סיכת ראש" קיצוניות. כל פנייה כזו היא בזווית חדה של 180 מעלות. אם זה לא מספיק, השיפועים בכביש עולים לרוב על 40 מעלות, כאשר העיקול החד ביותר מגיע לזווית בלתי נתפסת של מעל 70 מעלות.

מאז הושלמה בנייתו, אף נהג לא הצליח לנווט את כל הפניות הללו בנסיעה אחת רצופה. המורכבות של הדרך הופכת כל ניסיון נהיגה בה לחוויה עוצרת נשימה, שאפילו סרטוני הוויראלי המופצים ברשת לא מצליחים להעביר את עוצמתה האמיתית.

למרות חזותו המאיימת, עבור תושבי קהילת טיאנפינג בכפר מינג'ו, מדובר בשינוי חיים של ממש. הכביש, שנבנה בשנת 2012, הוא הדרך היחידה המחברת את הקהילה ההררית והמבודדת הזו אל העולם החיצון.