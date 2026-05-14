דן סוהיל, בן 36 מניו ג'רזי, הודה השבוע בבית המשפט הפדרלי באישום של גרימת נזק לרכוש, לאחר שהתנגש בכוונה תחילה במרכז חב"ד העולמי - ה-770 המפורסם - בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

במקביל להודאתו, הסירה התביעה את האישומים בפשע שנאה, בצעד שעורר זעם וכאב בקרב חסידי חב"ד ותושבי השכונה.

כזכור, התקרית החריגה התרחשה בחודש שבט האחרון, באחד הימים העמוסים ביותר במרכז חב"ד - יום היארצייט של הרבי השישי, רבי יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל. באותו יום מציינים בחב"ד גם את יום השנה ה-75 ליום בו הרבי זצ"ל קיבל את הנהגת החסידות, מה שהופך את התאריך למשמעותי במיוחד עבור אלפי חסידים המגיעים למקום.

סוהיל נסע עם רכבו לעבר אחת הכניסות למרכז חב"ד העולמי והתנגש בדלתות הכניסה פעם אחר פעם. לאחר ההתנגשות, הוא ירד מהרכב וקילל אנשים שנכחו במקום. שוטרי משטרת ניו יורק שהיו נוכחים באזור לצורך אבטחת האירועים הצליחו לעצור אותו במקום.

שבוע אחרי שדרס את הצועדים בתהלוכת חב"ד; הנהג המשתולל הואשם קובי רוזן | 12.05.26

בחקירתו הראשונית טען סוהיל כי איבד שליטה על הרכב בשל מגפיים מסורבלים, אולם בהודאתו בבית המשפט הפדרלי הודה כי התנגש בכוונה תחילה. למרות זאת, התביעה בחרה להסיר את האישומים בפשע שנאה, צעד שנתפס בקרב הקהילה החרדית כמקומם ומתסכל.

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הגיע אז לזירה ומסר: "זהו אירוע מזעזע, במיוחד לאור משמעותו ההיסטורית והדתית של הבניין עבור רבים בניו יורק וברחבי העולם. כל איום על מוסד יהודי או בית תפילה חייב להילקח ברצינות". עם זאת, רבים בקהילה היהודית רואים בממדאני עצמו סמל לאנטישמיות, מה שהופך את דבריו לפחות אמינים בעיניהם.

יודגש כי בנס גדול, באירוע עצמו לא היו נפגעים בנפש, אך הנזק הפיזי והנפשי לקהילה משמעותי.

סוהיל צפוי להישפט בהמשך בגין האישום הפדרלי של גרימת נזק לרכוש, אך העובדה שלא יעמוד לדין בגין פשע שנאה מותירה תחושת אכזבה בקרב הקהילה החרדית בברוקלין.