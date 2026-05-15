צה"ל ממשיך בפעילותו המבצעית בדרום לבנון להסרת האיומים הביטחוניים מעל תושבי הצפון. מנתונים שמתפרסמים היום על ידי דובר צה"ל עולה כי במהלך השבוע האחרון חוסלו כ-60 מחבלים במרחב על ידי כוחות אוגדה 146.

צוותי הקרב החטיבתיים של חטיבות 551, 401 ו-300, הפועלים תחת פיקוד האוגדה, ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל. מפירוט פעילות הכוחות עולה כי בשבוע החולף תקפו לוחמי צוות הקרב של חטיבה 551 למעלה מ-100 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. בין היתר, הושמדו מחסנים לאחסון אמצעי לחימה ועמדות תצפית. באחת הפעילויות הממוקדות במרחב ראס אל-ביאדה, איתרו הכוחות מחסן אמצעי לחימה, ובסגירת מעגל מהירה הותקף המחסן מהאוויר והושמד לחלוטין.

במקביל, כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 איתרו לאורך השבוע יותר מ-50 פריטים של אמצעי לחימה שונים במרחב הפעולה, והשמידו עשרות תשתיות טרור.

כמו כן, לוחמי חטיבה 300 ממשיכים את פעילותם בנקודות מפתח אסטרטגיות, לשם הגנה שוטפת על תושבי אזור הגליל המערבי. נכון לשלב זה, חטיבה 300 לבדה השמידה מאות תשתיות טרור במרחב.

בצה"ל שבים ומדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות מול כלל האיומים המכוונים כלפי אזרחי ישראל וכוחות הצבא, תוך שיתוף פעולה ופעילות בהתאם להנחיות הדרג המדיני.