פרטים חדשים נחשפים הבוקר (ראשון) על תוכן מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן.

על פי דיווח של העיתונאי ברק רביד בחדשות 12, טיוטת המזכר כוללת סעיף המבהיר כי המלחמה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון תסתיים במסגרת ההסכם.

במהלך השיחה הטלפונית המתוחה שנערכה בין נתניהו לנשיא דונלד טראמפ, הביע ראש הממשלה דאגות לגבי היבטים שונים של ההסכם המתגבש. על פי בכיר אמריקני שדיבר עם רביד, נתניהו הציג את עמדתו בצורה מכבדת אך בסופו של דבר קיבל את הדברים בהכנעה.

הבכיר האמריקני הבהיר כי המדובר לא יהיה ב"הפסקת אש חד-צדדית". לדבריו, אם ארגון הטרור חיזבאללה ינסה להתחמש מחדש או ליזום מתקפות נגד ישראל, מדינת ישראל תהיה רשאית לפעול באופן מיידי כדי למנוע זאת. "אם חיזבאללה יתנהג יפה, ישראל תתנהג יפה", כך ניסח הבכיר את המתווה.

הבכיר האמריקני הוסיף: "לביבי יש את השיקולים הפנימיים שלו, אבל לטראמפ יש את האינטרסים של ארצות הברית והכלכלה העולמית לחשוב עליהם", הבהיר הגורם הבכיר.

ההתפתחויות האחרונות מגיעות על רקע משא ומתן אינטנסיבי בין וושינגטון לטהראן, כאשר ישראל הודחה כמעט לחלוטין מהדיונים. מקורות ביטחוניים ישראליים בכירים מסרו ביומיים האחרונים כי ישראל לא הייתה מעורבת כלל בשיחות, ונאלצה ללקט מידע באמצעות קשרים דיפלומטיים עוקפים ומודיעין.