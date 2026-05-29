מיצג מזעזע מול משרדי רשות המיסים: מנהל משרד פרסום בן 33, אזרח פולני המתגורר בגרמניה, עורר סערה ציבורית גדולה לאחר שהציב בחודש אפריל האחרון מיצג פוגעני במיוחד מחוץ למשרד מס הכנסה בעיירה אגנפלדן, השוכנת במחוז בוואריה שבדרום המדינה.

החשוד הציב במקום שער בגובה של כשני מטרים, אשר נבנה כהעתק כמעט מדויק של שער הכניסה למחנה ההשמדה אושוויץ. השער נשא את הכתובת הידועה לשמצה "Arbeit macht frei" (העבודה משחררת), כאשר על פי הדיווחים בתקשורת הגרמנית, אפילו האות B ההפוכה במילה "Arbeit" – פרט היסטורי בולט המזוהה עם השלט המקורי במחנה – שוחזרה במדויק בהעתק שהוצב במקום. לצד השער הציב החשוד גם צלבי קרס העשויים מעץ.

מעבר לשער הכניסה ולצלבי הקרס, החשוד הוסיף למיצג והניח בחניון המשרד מבנה שחור דמוי ארובה. על פי החשד, מבנה זה נועד לדמות תנור לשריפת גופות, בדומה לאלו שפעלו בתעשיית ההשמדה של מחנות הריכוז. על המבנה נכתב השם "ציקלון B", שמו של החומר הכימי מבוסס הציאניד שבו השתמשו הנאצים בתאי הגזים כדי לרצוח המונים.

משטרת גרמניה פתחה בחקירה מאומצת ועצרה את האיש, המכונה מריוס, באמצע החודש שעבר. המעצר התאפשר לאחר שבדיקת טביעות אצבע שנלקחו מזירת האירוע הובילה את החוקרים אליו.

פושטת את הטוקסידו: מרצדס מסתערת על החזית הצבאית דני שפיץ | 18.05.26

לפי הודעת הרשויות, בחיפוש שנערך מאוחר יותר בביתו של החשוד אותרו סמלים נאציים נוספים. נגד האיש נפתחה חקירה רשמית בחשד להסתה לשנאה, ואם יורשע בעבירות אלו, הוא עשוי לרצות עונש של עד חמש שנות מאסר.

הרקע למעשה החמור, כך מתברר, עשוי להיות תסכול אישי וכלכלי ולאו דווקא אידיאולוגיה ימנית קיצונית. אמו של החשוד התראיינה לעיתון הגרמני "בילד" וטענה בתוקף כי בנה אינו אדם קיצוני ואינו אנטישמי כלל.

לדבריה, הוא נקלע למצוקה נפשית קשה ולדיכאון בעקבות חוב מס כבד שהצטבר לחובתו, העומד על כ-70 אלף אירו. האם הסבירה כי בנה "התמלא זעם" כלפי רשויות המס הגרמניות, מה שהוביל אותו לפעולת המחאה הקיצונית.

בגרמניה נאכפים חוקים נוקשים ומחמירים במיוחד בכל הקשור להצגת סמלים נאציים, או לכל פעולה שעשויה להיתפס כהאדרה, זילות או הצדקה של פשעי המשטר הנאצי. התקרית עוררה שאט נפש בקרב ההנהגה המקומית, וראש עיריית אגנפלדן, מרטין ביבר, גינה את המיצג בחריפות רבה תוך שהוא מכנה את המעשה "חוצפה מגעילה" ו"עלבון לחברה".