שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים ביממה האחרונה הערכת מצב בבור בנוגע להמשך מצב המלחה מול איראן במצבע שאגת הארי.

ההערכה התקיימה ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שיידרש. אני מברך את הנשיא טראמפ על המכה הקשה שהנחית הלילה צבא ארה"ב על אי הנפט האיראני - זאת התגובה ההולמת למיקוש מיצרי הורמוז וניסיונות הסחיטה של משטר הטרור האיראני".

עוד הוא אמר: "גם חיל האוויר הישראלי ממשיך בגל תקיפות עוצמתי בטהרן ובכל איראן. איראן מפעילה טרור וסחטנות אזורית ועולמית כדי להרתיע את ישראל וארה"ב מלהמשיך במערכה - ונענית בעוצמת פלדה חזקה ובלתי מתפשרת".

לסיום אמר השר: "אנחנו נכנסים לישורת ההכרעה במאבק, בין ניסיונות המשטר לשרוד, תוך גרימת סבל הולך וגובר לעם האיראני, לבין כניעה.רק העם האיראני יכול לשים לזה סוף במאבק נחוש - עד להפלת משטר הטרור והצלת איראן".