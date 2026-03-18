שב"כ וצה"ל חיסלו בלבנון בכיר במערך גיוס הכספים של חמאס

בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל חוסל מוקדם יותר השבוע, ביום ראשון, בצידון שבלבנון וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של ארגון הטרור חמאס.

טה פעל תחת ראש מערך גיוס הכספים של חמאס, עצאם רמזי מחמד חשאן, וביחד עם נוספים, אלו פועלים לגיוסם של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם עבור חמאס.

כספים אלו משמשים למימון טרור, להתעצמות צבאית ותשלום משכורות עבור פעילי הזרוע הצבאית.

החיסול הנוכחי הינו בהמשך לתקיפת משרדי המערך ב-06/03/26 בצידון, במסגרתה חוסלו שלושה ממחבלי מערך גיוס הכספים.

בהודעת השב"כ נאמר עוד כי "שב"כ וצה"ל ימשיכו במאמץ לגדיעת צירי מימון הטרור ויפעלו למול כל מי שמעורב בטרור ובסיוע לקידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל בכל זירה שתידרש".

