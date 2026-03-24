כוחות גדולים של כיבוי והצלה, לצד כוחות פיקוד העורף והמשטרה, הוזעקו הבוקר (שלישי) לזירת פגיעה ישירה בעיר תל אביב.

בזירת הנפילה הכוחות נחשפו להרס רב שנגרם למבנה מגורים ורכבים שעלו באש, אך רק שישה אזרחים נפגעו באורח קל בלבד ולא נזקקו לפינוי לבית חולים.

מתחקיר ראשוני עולה כי טיל ששוגר מאיראן נפל בין בניינים וגרם להרס רב בזירה. ככל הנראה מדובר בטיל עם לפחות 100 ק"ג של חומר נפץ.

חובש רפואת חירום במד״א יואל משה סיפר: ״מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגענו לזירה תוך דקות בודדות, ראינו הרס, עשן, והמולה.

"התחלנו מיד בביצוע סריקות, ארבעה נפגעים התהלכו כשמצבם קל ולא נזקקו להמשך טיפול רפואי. אנחנו ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

גודל הנס התברר כאשר הכוחות שסרקו את המבנה שנפגע מהטיל זיהו כי המבנה פונה מהתושבים בשל העובדה שהוא היה מיועד לתמ"א-תכנית מתאר ארצית.