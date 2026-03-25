ילד בן 11 נפצע בינוני כתוצאה מפגיעת אוטובוס

ילד כבן 11 נפצע הבוקר לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב מרים הנביאה בבית שמש | הוא פונה לבית החולים 'הדסה עין כרם' כשמצבו בינוני (חדשות)

זירת התאונה בבית שמש (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד כבן 11 נפצע הבוקר (רביעי) באורח בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב מרים הנביאה ב.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה וכונני מד"א העניקו סיוע רפואי ראשוני לילד שנחבל בראשו ובגפיו ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים 'הדסה עין כרם'.

זירת התאונה בבית שמש (צילום: דוברות איחוד הצלה)

מוטי הרוש ראש סניף איחוד הצלה ברמת בית שמש וד"ר טוביה יפה רופא מתנדב באיחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס ובעקבות כך נחבל בראשו ובגפיו. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו סיוע רפואי בזירת התאונה. לאחר מכן הוא פונה לבית חולים הדסה עין כרם כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

