ילד בן 11 נפצע בינוני כתוצאה מפגיעת אוטובוס

זירת התאונה בבית שמש ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

ילד כבן 11 נפצע הבוקר (רביעי) באורח בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב מרים הנביאה בבית שמש. צוותי הרפואה של איחוד הצלה וכונני מד"א העניקו סיוע רפואי ראשוני לילד שנחבל בראשו ובגפיו ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים 'הדסה עין כרם'.

מוטי הרוש ראש סניף איחוד הצלה ברמת בית שמש וד"ר טוביה יפה רופא מתנדב באיחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס ובעקבות כך נחבל בראשו ובגפיו. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו סיוע רפואי בזירת התאונה. לאחר מכן הוא פונה לבית חולים הדסה עין כרם כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".