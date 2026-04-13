בבלי
במבצע לילי 

'הבורר של העולם התחתון' נעצר בפשיטה של המשטרה | צפו בתיעוד הדרמטי

בכיר בארגון הפשיעה חרירי, מי שזכה לכינוי 'הבורר' של העולם התחתון ואחד עשרה חברי הארגון, נעצרו בפשיטה רחבת היקף של המשטרה בחשד לסחיטה באיומים של מיליוני שקלים, הנחת מטעני נפץ וקיום קשר עם ארגוני טרור | צפו בתיעוד מסתערבי החטיבה הטקטית של מג״ב בעת הפשיטה (חדשות)

המעצרים הדרמטיים (צילום: דוברות המשטרה)

בתום חקירה סמויה וממושכת שנוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ש"י, פשטו לפנות בוקר (שני) כוחות גדולים של המשטרה על בתיהם של חשודים מרכזיים בארגון פשיעה, ועצרו 12 מהם – בהם בכיר בארגון המכונה "הבורר" של העולם התחתון.

החקירה, שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים, עסקה בחשד לעבירות חמורות של סחיטה באיומים והנחת מטעני נפץ.

על פי החשד, חברי הארגון סחטו תושבים באזור השומרון, דרשו מהם תשלומים בהיקף של מיליוני שקלים ואף השתמשו באמצעים אלימים, בהם מטענים, כדי להטיל אימה על קורבנותיהם.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, ולאחר גיבוש תשתית ראייתית, יצאו בלשי ימ"ר ש"י, יחד עם לוחמי ומסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב, בלשי שירות בתי הסוהר, יחידות כלבנים וכוחות צה"ל – לפשיטה רחבת היקף במספר מוקדים במקביל. הפשיטות בוצעו בערים אום אל פחם, טייבה, כפר קאסם ושכם.

המעצרים הדרמטיים, הלילה (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך החיפושים בבתיהם של החשודים נתפסו אקדחי איירסופט, שלט הפעלה, חומרים החשודים כסמים מסוכנים ואביזרי נשק. בנוסף, החרימו הכוחות סכום של למעלה מ-80 אלף שקלים וכן מספר כלי רכב, בהם רכב מסוג BMW.

החשודים שנעצרו הועברו לחקירה בימ"ר ש"י, ובהמשך צפויים להיות מובאים לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם לצורך המשך מיצוי החקירה.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, התייחס למבצע ואמר: "המאבק בארגוני הפשיעה במגזר הערבי חוצה מחוזות. לא נאפשר חבירה בין ארגוני פשיעה לארגוני טרור או הפיכת שטחי יהודה ושומרון למוקדי פעילות פלילית וביטחונית. כל ניסיון כזה ייענה בתגובה נחושה וחסרת פשרות".

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דניאל לוי, הוסיף: "משטרת ישראל פועלת בנחישות נגד ארגוני הפשיעה. נמשיך לפגוע בראשי הארגונים, בתשתיותיהם הכלכליות וביכולותיהם המבצעיות – עד למיטוטם המלא".

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
