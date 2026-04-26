( צילום: David Cohen/Flash90 )

הרמטכ"ל, אייל זמיר, התריע ביום חמישי האחרון על סכנה ממשית בקיום אירועי הילולת הרשב"י במירון במתכונת רחבה השנה, זאת על רקע המצב הביטחוני הרגיש בצפון הארץ.

לפי הדיווח היום (ראשון) של ארי קלמן ב-i24NEWS, התוכנית שגובשה נועדה להגביל את מספר המשתתפים לאלף איש בלבד, אולם החלטה זו נבלמה בשלב זה בעקבות לחצים כבדים שהופעלו. עוד דווח כי ביום שישי האחרון קיבלו משרד התחבורה ומשרד ירושלים ומסורת ישראל הנחיה שבעל פה להיערך באופן מיידי למתכונת מצומצמת, תוך עדכון כי הודעה רשמית וכתובה בנושא תצא בהמשך. למרות זאת, כאמור, ההנחיה לא יצאה לפועל באופן רשמי עקב אותם לחצים. היום, יום ראשון, צפויה להתקיים פגישה משמעותית בנושא ההילולא במירון, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר המשפטים ולשירותי דת יריב לוין, השר לביטחון לאומי בן גביר, השר שלמה קרעי הממונה על ההילולה וח"כ מאיר פרוש. בדיון צפויים להשתתף גם בכירים בצה"ל ובמשטרה, בין היתר מפקד פיקוד העורף ומפקד המחוז הצפוני.

האדמו"ר מבאיאן בהדלקה ל"ג בעומר ( צילום: שוקי לרר )

בהודעה רשמית שפרסם משרד ירושלים ומסורת ישראל, הובהר באופן חד משמעי כי לא התקבלה כל הנחיה רשמית מטעם פיקוד העורף או מערכת הביטחון המורה על הקפאת ההכנות או ביטול האירוע.

במשרד הדגישו כי לאורך כל התקופה האחרונה, ובהתאם למדיניות שנקבעה בחוק, הם פעלו בשיתוף פעולה הדוק מול משטרת ישראל ופיקוד העורף כדי להיערך להילולה רגילה ושמחה.

ההבהרה הגיעה בעקבות דיווח שפורסם בערב שבת, לפיו דרמה של הרגע האחרון מאחורי הקלעים של הפקת אירועי ל"ג בעומר. על פי הדיווח, מערכת הביטחון העבירה הנחיה דרמטית למשרדי הממשלה המעורבים בהפקת ההילולה, ולפיה יש להקפיא באופן מיידי את כל ההיערכויות לאירוע ההמוני.

ההחלטה הסופית בנושא צפויה להתקבל בהתאם להערכות המצב הביטחוניות המעודכנות. ההתלקחות הביטחונית המחודשת בגבול הצפון והאזעקות הנמשכות באזור מעלים סימני שאלה כבדים לגבי יכולת קיום אירוע המוני שתוכנן לקלוט עד מאתיים אלף מבקרים.

למרות זאת, העבודות הפיזיות והקמת התשתיות במתחם ההר טרם הופסקו כליל. המטרה בהמשך העבודות היא לשמור על האופציה לקיים את ההילולה במקרה של התייצבות ביטחונית ורגיעה ברגע האחרון. מנתונים ראשוניים עולה כי המדינה כבר השקיעה למעלה ממאה מיליון שקלים בהכנות לאירוע השנה.

על פי הודעת משרד ירושלים ומסורת ישראל, כלל הגורמים המעורבים בעניין, בראשותו של ראש הממשלה, מקיימים בשלב זה דיונים שוטפים בנושא. ההערכה היא כי ההחלטה הסופית תתקבל בהתאם להתפתחויות הביטחוניות, ומהמשרד נמסר כי עדכונים רשמיים ייצאו לציבור בהתאם לתוצאות הדיונים.