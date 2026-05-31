בתום הליך בחירות לרב המועצה האזורית מטה יהודה וועדת הבחירות הודיעה הערב (ראשון) שהרב גד אטיאס נבחר פה אחד לתפקיד רב המועצה האזורית. בחירתו של הרב אטיאס מהווה אבן דרך משמעותית בביסוס המנהיגות הרוחנית במועצה האזורית ובמתן שירותי דת נגישים ואיכותיים לכלל התושבים.

הרב גד אטיאס בוגר ישיבת אור ברוך תלמידו של ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי תורה גר"ב טולדנו . ולמד בכולל הוראה לרבנות . הוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לרבנות ומחזיק בכושר לרב עיר וכושר לדיינות. את דרכו בפסיקת ההלכה קנה אצל מרן הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

הרב אטיאס מכהן כ-30 שנה כרב היישוב אוריה שבמטה יהודה וכיהן כממונה על הכשרות במטה יהודה וברבנות ראש העין. הרב אטיאס נחשב למומחה בתחום הכשרות.

שילובו של הרב אטיאס, המחובר בעבותות לציבור המקומי ובעל רקע תורני מעמיק, צפוי להוות גשר רוחני ומנהיגותי עבור כלל הגוונים במועצה האזורית מטה יהודה.

עם בחירתו לתפקיד הודה הרב אטיאס לראש המועצה האזורית מר אבישי כהן על האמון ולמשרד לשירותי דת ומנכ"ל המשרד יהודה אבידן. הרב אטיאס אמר: "אני נכנס לתפקידי מתוך תחושת שליחות עמוקה ויראת כבוד לתושבי מטה יהודה. חזוני הוא להוות גשר של הידברות, להעמיק את החיבור למסורת ישראל מתוך דרכי נועם, ולהוביל יחד עם תושבי המועצה כולה עתיד של צמיחה רוחנית, ערבות הדדית ושותפות קהילתית"

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה והודה לראש המועצה מר אבישי כהן על שיתוף הפעולה בהצלחת תהליך הבחירה ומסר: "אני מברך את הרב גד אטיאס על היבחרו לרב המועצה האזורית . הרב אטיאס הוא דמות של תלמיד חכם המשלב תורה והנהגה, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו שירותי הדת במטה יהודה. המשרד לשירותי דת חרת על דגלו את המשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בערים וביישובים בכל רחבי הארץ. נמשיך לפעול ללא לאות כדי להבטיח שלכל קהילה בישראל תהיה מנהיגות רוחנית ראויה ומאחדת."