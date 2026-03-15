מטוס KC-135 מתדלק חבילת תקיפה של מטוסי F/A-18 סופר הורנט של חיל הים האמריקאי

במהלך כנס AIPcon 9 שנערך במרילנד, התייחס מנכ"ל חברת פלנטיר אלכס קארפ, לתפקיד המכריע של הבינה המלאכותית בעיצוב מחדש של המלחמה המודרנית על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון.

קארפ הדגיש כי המהפכה בבינה המלאכותית היא "אמריקאית באופן ייחודי", וכי היא זו שמעניקה לארה"ב ולבעלות בריתה את היתרון האסטרטגי הדרוש להתמודדות עם האיום האיראני. פלנטיר, חברת תוכנה אמריקאית המתמחה בניתוח נתונים גדולים (Big Data) וכלי בינה מלאכותית, משמשת כיום כעמוד השדרה של מערכי המודיעין והביטחון בארה"ב, כולל גופים כמו ה-CIA, ה-FBI וצבא ארה"ב. החברה מספקת מערכות המאפשרות שילוב מידע ממקורות מגוונים כמו לוויינים, חיישנים ומסדי נתונים כדי לייצר תמונה מבצעית מלאה בזמן אמת, מה שמעניק למקבלי ההחלטות יכולת חיזוי והבנה של התפתחויות בשטח כמעט באופן מיידי.

תיעוד מלב טהרן: השמדת הבונקר התת-קרקעי של חמינאי ( צילום: דו"צ )

לדברי קארפ, חשיבותה של פלנטיר בשדה הקרב המודרני נובעת מיכולתה לשמש כפונקציה מתאמת בין מודיעין לנתונים מבצעיים בין מדינות בעלות ברית. "אם הותקפת ואתה צריך לתאם, אתה חייב פונקציית תיאום," הסביר קארפ והוסיף בביטחון כי קיים רק מוצר אחד בעולם שיכול לבצע תיאום ביטחוני כזה בפועל.

אחת הטכנולוגיות הבולטות ביותר שהוזכרו היא "פרויקט מייבן", פלטפורמת מעקב מבוססת בינה מלאכותית המנתחת צילומי לוויין בזמן אמת לזיהוי וניתוח מטרות צבאיות. קארפ סירב לאשר או להכחיש את הדיווחים לפיהם המערכת שימשה כלי מרכזי במבצע המיוחס לארה"ב ולישראל לחיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, אך ציין כי המערכת נחשבת לליבה של מבצעים מסוג זה וכי השימוש בה בקרב בעלות ברית במזרח התיכון מתרחב במהירות.

הצורך בטכנולוגיה מתקדמת זו הפך לקריטי עוד יותר לאחר שדווח כי כוחות איראניים תקפו מרכזי נתונים של חברת אמזון במזרח התיכון, כחלק מהבנתם כי תשתיות דיגיטליות הן יעדים אסטרטגיים במלחמה. קארפ ציין כי האויבים של ארה"ב הם "רעים אך לא טיפשים", וכי הם מבינים שהתשתית הטכנולוגית היא רכיב קריטי בעימות המודרני.

לדבריו, האיראנים מתמקדים בניסיונות לפגוע או להשיג טכנולוגיות שהם עצמם אינם מסוגלים לייצר. הצמיחה המהירה של פלנטיר, שדיווחה על הכנסות של 1.41 מיליארד דולר ברבעון הרביעי ועל זינוק של 137% בהכנסותיה המסחריות בארה"ב, מעידה על ההכרה הגוברת בחשיבותן של מערכות אלו להגנה הלאומית ולאסטרטגיה הגלובלית של ארה"ב.