נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן במהלך אירוע חתימה על צו בבית הלבן, ואמר כי אחת הבעיות המרכזיות מבחינתו היא חוסר הבהירות לגבי הגורמים שמולם מתנהלים המגעים.

לדבריו, "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים, כי אף אחד מעולם לא שמע על האנשים האלה. כולם מתים. אבל עשינו עבודה למען העולם, לא עבודה בשבילנו, בשביל כל העולם".

בהמשך נשאל טראמפ אם הוא מעריך שהמלחמה תסתיים כבר השבוע והשיב כי אינו סבור שזה יקרה כל כך מהר, אך לדבריו הסיום אינו רחוק. "אני לא חושב שזה יקרה השבוע, אבל זה יהיה בקרוב. זה לא יהיה רחוק וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח".

טראמפ התייחס גם למצבו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש, ואמר כי עדיין אין מידע ברור בנושא. "עד עכשיו אף אחד לא יודע מה מצבו. אם תסתכלו על אביו, הוא היה נוהג לנאום הרבה, אתם יודעים, מדבר על 'מוות לאמריקה'. כשאומרים 'מוות לאמריקה', צריך להאמין להם, כי זה מה שהם היו עושים אם היה להם נשק גרעיני"

"הם היו משתמשים בו, אבל אף פעם לא הייתה להם ההזדמנות", הוסיף הנשיא. "השאלה היא אם היו משתמשים בו תוך דקה או תוך יממה, והם לא היו מפציצים רק את ישראל".

במהלך ההצהרה הנשיא קירב אליו דגם קטן של מפציץ B-2, ואמר בצחוק: "תן לי רק לחבק את המטוס הקטן הזה. תן לי את המפציץ שם, זה מאוד אלגנטי ויפה, זה נושא בתוכו הרבה נשקים. הרבה פצצות".