ג'ו קנט מימין, הנשיא טראמפ משמאל ( צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן )

ג'וזף קנט, ראש המרכז הלאומי ללוחמה בטרור בארצות הברית, הודיע על התפטרותו המיידית מתפקידו, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על המלחמה המתנהלת מול איראן. במכתב ההתפטרות שלו כתב כי לאחר מחשבה רבה הגיע למסקנה שאינו יכול עוד להמשיך בתפקידו, והבהיר כי החלטתו נכנסת לתוקף באופן מיידי.

לדבריו, “איני יכול בתום לב לתמוך במלחמה המתמשכת באיראן”. הוא הוסיף כי להערכתו איראן “לא היוותה איום מיידי על ארצנו”. קנט טען כי המלחמה נפתחה בעקבות לחצים חיצוניים, ובפרט ציין כי “ברור שהתחלנו במלחמה הזו בשל לחץ מישראל ומהלובי האמריקאי החזק שלה”. לצד הביקורת, קנט הדגיש כי שירותו בתפקיד היה עבורו כבוד גדול, וציין את עבודתו תחת הנשיא טראמפ וראש המודיעין הלאומי. הוא פנה ישירות לנשיא והזכיר את מדיניותו בעבר, כשכתב כי עד אמצע 2025 הנשיא הבין שמלחמות במזרח התיכון הן “מלכודת שגוזלת את חיי האזרחים ומחלישה את עוצמתה של ארצות הברית”. עוד הוסיף כי בעבר ידע הממשל “להפעיל כוח צבאי באופן החלטי מבלי להיגרר למלחמות אינסופיות”, והזכיר פעולות כמו חיסול קאסם סולימאני והמאבק בדאעש כדוגמאות לכך. עם זאת, לטענתו, בתחילת הקדנציה הנוכחית הופעלה “מערכת של דיסאינפורמציה” מצד גורמים ישראליים ואנשי תקשורת, שלדבריו “ערערה לחלוטין את גישת ‘אמריקה תחילה’ ועודדה רגשות פרו־מלחמתיים”.

מכתב הפיטורים של קנט ( צילום: מתוך חשבון ה-X )

קנט טען כי אותה מערכת שכנעה את מקבלי ההחלטות כי איראן מהווה איום מיידי וכי ניתן להשיג ניצחון מהיר, אך לדבריו “זו הייתה הטעיה”, ואף השווה זאת לטענתו לנסיבות שהובילו למלחמת עיראק. הוא הזהיר כי אין לחזור על אותה טעות.

בהתייחסות אישית, ציין קנט כי שירת כלוחם במספר רב של פריסות קרביות וכי איבד את אשתו במלחמה, ולכן אינו יכול לתמוך בשליחת דור נוסף של חיילים ללחימה שלדבריו “אינה משרתת את העם האמריקאי ואינה מצדיקה את המחיר בחיי אדם”.

בסיום דבריו קרא לנשיא לשקול מחדש את המדיניות הנוכחית ואמר כי “הזמן לפעולה אמיצה הוא עכשיו”. הוא הוסיף כי בידי הנשיא האפשרות “לשנות כיוון ולהתוות דרך חדשה” או להוביל להידרדרות נוספת. למרות הביקורת החריפה, חתם את מכתבו בהבעת כבוד לשירותו ולמדינתו.