הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם הגיב על אי מוכנותן של מדינות אירופה לסייע בפתיחת מיצר הורמוז, ותיאר כי הנשיא "רותח" בעקבות הסירוב.

"זה עתה דיברתי עם הנשיא טראמפ. מימיי לא שמעתי אותו כל כך כועס", התבטא גרהאם. לדבריו, "היהירות של בעלות בריתנו לפיה נשק גרעיני איראני הוא בעיה שלנו ולא שלהם היא מעבר לפגיעה".

"ההשלכות של מתן סיוע מועט לשמירה על תפקודו של מצר הורמוז יהיו רחבות ועמוקות עבור אירופה ואמריקה". הבהיר הסנאטור הבכיר. הוא הוסיף כי "אני מחשיב את עצמי נוטה מאוד לתמיכה בבריתות, אולם בתקופה של מבחן אמיתי כמו זו, זה גורם לי לפקפק בערכן של הבריתות הללו. אני בטוח שאני לא הסנאטור היחיד שמרגיש כך".

טראמפ: "רחוב חד סטרי"

טראמפ פרסם מוקדם יותר הצהרה חריפה שבה טען כי ארצות הברית קיבלה עדכון מרוב בעלות בריתה בנאט"ו כי אינן מעוניינות להשתתף בפעולה צבאית נגד איראן במזרח התיכון. לדבריו, הדבר קורה למרות ש“כמעט כל מדינה הסכימה מאוד עם מה שאנחנו עושים” ולמרות ההבנה כי “איראן לא יכולה, בשום צורה או אופן, להיות מורשית להחזיק בנשק גרעיני”.

הנשיא מתח ביקורת על מדינות הברית והסביר כי אינו מופתע מהעמדה הזו, משום שלדבריו נאט"ו היא “רחוב חד סטרי”, שבו “אנחנו נגן עליהם, אבל הם לא יעשו דבר בשבילנו, במיוחד בזמן צורך”. הוא הדגיש כי ארצות הברית משקיעה סכומי עתק בהגנה על בעלות בריתה, אך אינה זוכה לתמיכה דומה.

בהמשך טען טראמפ כי ארצות הברית כבר הנחיתה מכה קשה על איראן וציין כי “הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם נעלם, מערכות הנ"מ והמכ"ם שלהם נעלמו”, ואף הוסיף כי “המנהיגים שלהם, כמעט בכל הדרגים, נעלמו, ולא יאיימו עלינו, על בעלי בריתנו במזרח התיכון או על העולם שוב”.

לדבריו, בעקבות ההצלחה הצבאית, אין עוד צורך בסיוע חיצוני. “אנחנו כבר לא צריכים או רוצים את העזרה של מדינות נאט"ו - מעולם לא היינו צריכים”, כתב, והוסיף כי הדבר נכון גם לגבי מדינות נוספות כמו יפן, אוסטרליה ודרום קוריאה.