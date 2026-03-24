איראן הקשיחה באופן חד את עמדותיה במגעים הדיפלומטיים לסיום המלחמה וצפויה לדרוש ויתורים משמעותיים מארצות הברית, כך דיווחה היום (שלישי) סוכנות הידיעות רויטרס בהסתמך על שלושה מקורות בכירים בטהרן.

לפי הדיווח, משמרות המהפכה מחזיקים כעת בהשפעה גוברת על תהליך קבלת ההחלטות ברפובליקה האסלאמית, דבר המוביל להצבת תנאים שנתפסים בוושינגטון כקווים אדומים.

במסגרת דרישותיה, איראן תובעת ערבויות רשמיות מפני תקיפות צבאיות עתידיות, פיצויים כספיים על אבדות והרס שנגרמו במהלך הלחימה, והכרה בשליטתה הרשמית במצר הורמוז. המקורות ציינו כי טהרן מסרבת בתוקף לכל דיון על הגבלת תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, נושא שהיה סלע מחלוקת עוד בטרם החלו התקיפות האמריקניות והישראליות בחודש שעבר.

הנשיא דונלד טראמפ הצהיר אמש כי הממשל האמריקני כבר קיים שיחות משמעותיות עם איראן, אולם בטהרן הכחישו את הדברים באופן פומבי.

גורמים איראניים מסרו כי עד כה התקיימו רק שיחות גישוש מול פקיסטן, טורקיה ומצרים כדי לבחון אם קיים בסיס למשא ומתן ישיר. במקביל, גורם אירופי אישר כי מדינות המפרץ ומצרים משמשות כצינור להעברת מסרים בין הצדדים, וכי ייתכן ויתקיים השבוע מפגש באיסלמבאד.

בישראל מביעים ספק רב בנוגע להיתכנותו של הסכם. בכירים ישראלים ציינו כי למרות נחישותו של טראמפ להגיע לעסקה, לא סביר שטהרן תסכים לדרישות האמריקניות הכוללות את פירוק תוכנית הגרעין והפסקת פיתוח הטילים. האסטרטגים בטהרן חוששים כי ויתור על יכולות אלו יותיר את המדינה ללא הגנה, במיוחד לאור העובדה שהותקפו בעת שניהלו שיחות בשנה שעברה.

בתוך איראן, מרחב התמרון של הדרג המדיני מוגבל בשל לחצים פנימיים וחוסר וודאות בצמרת השלטון. המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, טרם הופיע בסרטון או בתמונה מאז מינויו לתפקיד, דבר המגביר את המתיחות הפוליטית. במקרה שיוחלט על יציאה למשא ומתן, צפויים לייצג את המדינה יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י, תחת פיקוח הדוק של משמרות המהפכה.