תקרית חריגה במהלך משחק אביב באוניברסיטת וירג'יניה טק הסתיימה בחילוץ דרמטי, לאחר שצנחן התנגש בלוח התוצאות של האצטדיון ונלכד עליו בגובה רב.

​האירוע התרחש אתמול (שבת) באצטדיון ליין בבלקסברג, כאשר שלושה צנחנים ביצעו צניחה ראוותנית לקראת פתיחת ההתמודדות.

משבי רוח עזים הסיטו שניים מהם ממסלולם; בעוד שאחד נחת במגרש אימונים סמוך, הצנחן השני, שנשא עמו דגל ארצות הברית רחב ממדים, פגע בעוצמה בראש לוח התוצאות.

​עדי ראייה ותיעודים מהזירה הראו את הצנחן תלוי בין אותיות הכיתוב שבראש המבנה, בעודו לכוד במיתרי המצנח במשך כחצי שעה. כוחות כיבוי אש מקומיים שהוזעקו למקום השתמשו במנוף סל כדי להגיע אליו ולחלצו בבטחה תחת עיני הקהל המודאג.

​הנהלת "וירג'יניה טק" פרסמה הודעה רשמית שבה נכתב: "אנו אסירי תודה לדווח כי הצנחן אובטח בבטחה ומצבו יציב כעת. המיקוד העיקרי שלנו נותר ברווחתו". בהמשך הוסיפו באוניברסיטה: "אנו מביעים את הערכתנו הכנה למגיבים הראשונים, לצוות האירוע ולצוות הרפואי על תגובתם המהירה, המתואמת והמקצועית".

​בעקבות פעולות החילוץ והטיפול הרפואי בתוך המבנה, פתיחת המשחק נדחתה בכשעה. למרות הנזק שנגרם לאותיות שעל לוח התוצאות, האירוע הסתיים ללא פציעות מסכנות חיים, והצנחן נראה מאוחר יותר באצטדיון כשידו חבושה.