בבלי
הנוסעת מתה

הקורונה הבאה? הנגיף הקטלני מתפשט: דיילת מטוס נמצאה חיובי - והושמה בבידוד

נגיף ההאנטה הקטלני שכבר גבה את חייהם של שלושה בני אדם על גבי ספינת התענוגות ממשיך להתפשט | דיילת בחברת KLM נמצאה חיובית לנגיף והושמה בבידוד | חשש מפני התפשטות של הנגיף (חדשות) 

עטיית מסכה בימי קורונה. אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

משרד הבריאות ההולנדי בודק חשד למקרה הידבקות בנגיף ההנטה לאחר מגע עם נוסעת שמתה מהמחלה.

דיילת של חברת התעופה KLM אושפזה בבית חולים באמסטרדם לצורך סדרת בדיקות, לאחר שעלה חשד כי נדבקה בנגיף ההנטה. דובר משרד הבריאות ההולנדי, מישה סטוביניצקי, אישר את הפרטים ומסר כי "האישה עוברת בדיקות בבית החולים", בעוד היא סובלת כעת מתסמינים קלים בלבד של המחלה, היא הושמה בבידוד כדי למנוע את התפשטות הנגיף.

החשד להתפרצות עלה בעקבות דיווחים בכלי תקשורת בהולנד, לפיהם הדיילת באה במגע עם נוסעת הולנדית שמתה לאחרונה מהנגיף בדרום אפריקה. אותה נוסעת הייתה אמורה לטוס בטיסה KL592 מיוהנסבורג לאמסטרדם ב-25 באפריל, אך צוות המטוס זיהה את מצבה הבריאותי המדרדר ומנע את עלייתה למטוס רגע לפני ההמראה.

בהודעה רשמית מטעם חברת KLM הובהר כי "בשל מצבו הרפואי של הנוסע באותה עת, הצוות החליט לא לאפשר לנוסע לנסוע בטיסה". עוד הוסיפו בחברה כי "לאחר שהנוסע הורד מהמטוס, הטיסה יצאה להולנד". הנוסעת שהורדה מהטיסה הלכה לעולמה זמן קצר לאחר מכן בבית חולים מקומי בדרום אפריקה.

כעת פועלות רשויות הבריאות בהולנד לאתר את כלל הנוסעים שהיו על הטיסה המדוברת. בחברת התעופה ציינו כי הפנייה לנוסעים נעשית "כאמצעי זהירות" בלבד, במטרה למנוע התפשטות אפשרית של הנגיף ולעקוב אחר מצבם הבריאותי של מי ששהו בקרבת המנוחה או הדיילת המאושפזת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר