משרד הבריאות ההולנדי בודק חשד למקרה הידבקות בנגיף ההנטה לאחר מגע עם נוסעת שמתה מהמחלה.

דיילת של חברת התעופה KLM אושפזה בבית חולים באמסטרדם לצורך סדרת בדיקות, לאחר שעלה חשד כי נדבקה בנגיף ההנטה. דובר משרד הבריאות ההולנדי, מישה סטוביניצקי, אישר את הפרטים ומסר כי "האישה עוברת בדיקות בבית החולים", בעוד היא סובלת כעת מתסמינים קלים בלבד של המחלה, היא הושמה בבידוד כדי למנוע את התפשטות הנגיף.

החשד להתפרצות עלה בעקבות דיווחים בכלי תקשורת בהולנד, לפיהם הדיילת באה במגע עם נוסעת הולנדית שמתה לאחרונה מהנגיף בדרום אפריקה. אותה נוסעת הייתה אמורה לטוס בטיסה KL592 מיוהנסבורג לאמסטרדם ב-25 באפריל, אך צוות המטוס זיהה את מצבה הבריאותי המדרדר ומנע את עלייתה למטוס רגע לפני ההמראה.

בהודעה רשמית מטעם חברת KLM הובהר כי "בשל מצבו הרפואי של הנוסע באותה עת, הצוות החליט לא לאפשר לנוסע לנסוע בטיסה". עוד הוסיפו בחברה כי "לאחר שהנוסע הורד מהמטוס, הטיסה יצאה להולנד". הנוסעת שהורדה מהטיסה הלכה לעולמה זמן קצר לאחר מכן בבית חולים מקומי בדרום אפריקה.

כעת פועלות רשויות הבריאות בהולנד לאתר את כלל הנוסעים שהיו על הטיסה המדוברת. בחברת התעופה ציינו כי הפנייה לנוסעים נעשית "כאמצעי זהירות" בלבד, במטרה למנוע התפשטות אפשרית של הנגיף ולעקוב אחר מצבם הבריאותי של מי ששהו בקרבת המנוחה או הדיילת המאושפזת.