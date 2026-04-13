בעוד כשעתיים, בשעה 17:00 שעון ישראל, ייכנס לתוקפו המצור הימי המלא שהכריז הנשיא דונלד טראמפ על מצר הורמוז. המהלך הדרמטי, שמגיע לאחר קריסת השיחות באיסלמאבאד, מעמיד את ישראל בכוננות מלאה לקראת תגובה איראנית אפשרית כבר הערב.

גורם צבאי בכיר מסר הבוקר כי "אנחנו ערוכים לאפשרות שאיראן תנסה לבצע ירי כבר הערב, לעבר בסיסים אמריקניים והמפרץ כתגובה לסגירת מצרי הורמוז". הגורם הוסיף כי "עכשיו זה הזמן - כל צוותי הקרקע והצוותים הטכניים עובדים סביב השעון כדי לטפל בכל המטוסים וכל הפלטפורמות בחיל האוויר ולהעמיד אותם במוכנות הגבוהה ביותר". המצור הימי: פרטי המהלך האמריקני פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הבהיר כי המצור יקיף את כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומן, וכן את כל אזורי החוף של המדינה. לפי ההודעה הרשמית, המצור יחול על כל כלי שיט שיעשה את דרכו אל איראן או ממנה, אך יינתן מעבר חופשי לספינות שאינן מתעתדות להגיע לנמלים איראניים. טראמפ הזהיר בחריפות כי כוחותיו יעצרו גם כלי שיט ששילמו אגרות מעבר לאיראן, תוך שהוא מדגיש: "אף אחד שמשלם אגרה בלתי חוקית לא יזכה למעבר בטוח בים הפתוח". הנשיא אף איים כי "כל איראני שיירה עלינו, או על כלי שיט שוחרי שלום, יפוצץ לגיהנום".

התגובה האיראנית: איומים ברורים

באיראן לא מתכופפים מול האיומים האמריקניים. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני, איבראהים רזאי, הבהיר כי "אם טראמפ יישם את הסגר שלו - זה ייחשב ללחימה ואנחנו נגיב". הוא הוסיף כי "זה שטראמפ אמר שהוא יתחיל במצור ימי על איראן זה בלוף, לא המציאות, כי זה נחשב למבצע מלחמתי".

גם מפקד חיל הים של צבא איראן, שהראם איראני, הגיב בזלזול לאיומי טראמפ, וטען כי הם "מגוחכים ומצחיקים מאוד" לאחר "התבוסה המשפילה במלחמה". משמרות המהפכה פרסמו הודעה לפיה התקרבות כלי שיט צבאיים למצר תיחשב להפרה של הפסקת האש ותיענה בתגובה נחרצת.

ישראל: תיאום מלא עם וושינגטון

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בישיבת הממשלה היום פרטים על שיחתו עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס, שהתקיימה אתמול לאחר קריסת המשא ומתן באיסלמאבאד. "אני שוחחתי אתמול עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס. הוא צלצל אליי ממטוסו בחזרה מאסלאמאבאד", מסר נתניהו.

ראש הממשלה הבהיר כי ישראל תומכת בעמדה התקיפה של טראמפ להטיל מצור ימי על איראן, ומסר כי התיאום עם ארצות הברית הוא צמוד ומתמשך. נתניהו הסביר כי "הפיצוץ בא מהצד האמריקני שלא היה יכול לסבול את ההפרה הבוטה של ההסכם לכניסה למו"מ על ידי איראן". על פי דבריו, ההסכמה המקורית כללה הפסקת אש מצד איראן, אך הרפובליקה האיסלאמית לא עמדה בהתחייבותה.

הפערים שהביאו לקריסת השיחות

פרטים שנחשפו על סבב השיחות המרתוני באיסלמאבאד מסבירים מדוע למרות 21 שעות של דיונים אינטנסיביים, המשא ומתן קרס. הממשל האמריקני הגיע לשיחות עם הצעה מרחיקת לכת שכללה שחרור חלק מהכספים האיראניים הכלואים והסכמה לסיים את המלחמה - אך בתמורה לדרישות נוקשות שטהרן לא הייתה מוכנה לקבל.

הדרישה המרכזית של וושינגטון התמקדה בהקפאת העשרת אורניום לתקופה של 20 שנה, הוצאת כל החומר המועשר מאיראן, ואיפשור שיט חופשי במצר הורמוז ללא תשלומי מיסים או אגרות. בניגוד להנחיות ברורות מטהרן, המשלחת האיראנית אכן דנה בנושא הגרעין במהלך השיחות - אך הפערים בין שני הצדדים התגלו כעצומים מכדי לגשר עליהם.

אזהרת נתניהו: "הפסקת האש כמו מטבע"

בישיבת הממשלה התייחס נתניהו גם למצב הביטחוני הרגיש ולהשלכותיו על טקס יום העצמאות הקרוב. "הפסקת האש היא כמו מטבע, יכולה להתהפך בזמן קצר מאוד", הזהיר ראש הממשלה. הוא הנחה את הגורמים הרלוונטיים להקליט את הטקס מראש, תוך שמירה על אפשרות לקיימו עם קהל במידה והמציאות הביטחונית תאפשר זאת.

צה"ל ממשיך לעבוד סביב השעון להעמדת כל המערכות במוכנות מלאה. "אנחנו מבצעים פעולות שונות, עוברים על יעדים, פקודות ותוכניות מבצעיות", מסר הגורם הצבאי. השעות הקרובות יקבעו אם איראן תבחר להגיב למצור הימי, או שתמתין לראות את התפתחות המצב במפרץ.