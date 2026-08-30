הזמרים עקיבא גרומן ושייע גרוס מוציאים השבוע לאור ניגון חסידי נדיר: 'וואלעכ'ל', לחן עתיק שנשמר במסורת בעל פה בחצרות ויז'ניץ במשך דורות רבים. הניגון, ששימש בטישים של מרן הגאון האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצוק"ל, היה ידוע עד כה רק בקרב מעגל צר של יודעי המסורת, וכעת הוא מוצג בפני הציבור הרחב בהפקה מוזיקלית מושקעת.

הלחן המיוחד שייך לאוצר הנגינה העשיר של חסידות ויז'ניץ, ונמסר מאב לבן במשך עשרות שנים. בין המקפידים על שמירת המסורת הזו ידוע במיוחד כ"ק מרן האדמו"ר מצ'רנוביץ' מוויליאמסבורג שליט"א, הנחשב לאחד מגדולי המבינים בנגינה החסידית ובמסורותיה.

שני הזמרים, המוכרים בזיקתם העמוקה למוזיקה חסידית מקורית, בחרו להעניק לניגון העתיק פרשנות בת זמננו תוך שמירה מדוקדקת על אופיו המקורי וקדושתו. ההחלטה להוציא דווקא ניגון זה לאור משקפת את הרצון לשמר את אוצרות הנגינה החסידית ולהנגישם לדור הצעיר.

מוישי יאקאב, שביצע את העיבוד המוזיקלי, הצליח ליצור מסגרת צלילית עשירה ומרגשת המשלבת כלי נגינה מסורתיים לצד סאונד עכשווי. העיבוד נשאר נאמן למקור החסידי תוך מתן ביטוי חדש המאפשר למאזינים בני דורנו להתחבר אליו. שלוימי בוקשפן, שאחראי להפקה המוזיקלית, השקיע מאמצים רבים להבטיח את איכות הפרויקט ומקצועיותו.

שימעון ליבוביץ, המשתתף בהקלטת המקהלות, מוסיף ממד נוסף לביצוע. השילוב בין הקולות הסולו של גרומן וגרוס לבין המקהלה מייצר דינמיקה מוזיקלית מרגשת, כאשר לצד רגעי ההתעלות האישית מצטרפים רגעי שירה משותפת המעוררים תחושת אחדות וקשר לעולם החסידות.

היוזמה מצטרפת לשורת פרויקטים מוזיקליים שמטרתם לשמר ולהחיות ניגונים חסידיים עתיקים. בתקופה שבה המוזיקה היהודית עוברת שינויים רבים, ההשקעה בהפקה מקצועית של ניגון מסורתי מעידה על המחויבות לשמירת המורשת המוזיקלית של חסידות ויז'ניץ. הניגון 'וואלעכ'ל' זמין כעת לקהל הרחב, ומאפשר גם למי שאינם בני החצר להתחבר לאוצר הנגינה המיוחד הזה.