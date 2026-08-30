פרויקט מוזיקלי מיוחד יצא השבוע לקראת ימי הרחמים: הזמר שמילי אבלס והזמר החסידי מוטי גולדמן משיקים מחרוזת ניגונים בשם 'אחת שאלתי', המותאמת במיוחד לאווירת ימי אלול. המחרוזת כוללת שילוב של ניגונים קלאסיים שנכתבו למילות הפסוק מתהילים: 'אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת ה' אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ, שִׁבְתִּי בְּבֵית ה' כָּל יְמֵי חַיַּי'.

שלא כמקובל בהוצאת סינגלים בודדים לקראת הימים הנוראים, הפרויקט הנוכחי מציע מחרוזת שלמה של ניגונים אהובים העוסקים כולם באותן מילים מרכזיות. המעבר בין הניגונים השונים יוצר רצף רגשי, כאשר כל קטע מוסיף ממד נוסף של עומק רוחני. הפרויקט משתלב בימים אלו שבהם הלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש של התעוררות והתקרבות לקדושה.

ההפקה המוזיקלית של המחרוזת נעשתה בידי יענקי לנדא, שיצר עיבוד מורחב בליווי מקהלת 'קאפלה'. הקונספט והעיבוד הקולי בוצעו על ידי נותי רוטמן, שהצליח ליצור מעטפת צלילית המשמרת את קדושת המילים תוך מתן פרשנות עכשווית. השילוב בין קולותיהם של שני הזמרים, יחד עם ההפקה המקצועית והמקהלה, מעניק חוויה מוזיקלית המחברת את המאזין לאווירת התקופה.

הפרויקט מלווה בקליפ שצולם על ידי נתי אלבר ונערך בידי הערשי סגל. עיצוב העטיפה נעשה על ידי זעירא, והביצוע המלא הוקלט עם תזמורת בניהולו של מוטי פרידמן. את הפקת הפרויקט השלם ניהל אייזיק שטיין מ'שחקים'.

המסר המרכזי של המחרוזת נוגע בכמיהה העמוקה המתבטאת במילות 'אחת שאלתי' - הרצון הפשוט והעמוק לשבת בבית ה' כל ימי החיים. בימים אלו, כאשר כל אחד מבקש להתעלות ולהתחדש, המחרוזת משמשת כקריאה להתמקד במהותי ובחשוב באמת.

שמילי אבלס, שעלה לגדולה בעולם המוזיקה היהודית בשנה האחרונה, ממשיך להוכיח את יכולתו להתחבר לקהל הרחב עם ביצועים מרגשים. שיתוף הפעולה שלו עם מוטי גולדמן, זמר חסידי מנוסה, יוצר דינמיקה מוזיקלית המשלבת אנרגיה צעירה עם עומק וניסיון. הבחירה במחרוזת של 'אחת שאלתי' מעידה על החיבור העמוق של שני האמנים למסורת ולמילים הנצחיות.

הפרויקט מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות המשוחררות בימים אלו לקראת הימים הנוראים. בדומה למחרוזות נוספות שיצאו לאחרונה, גם 'אחת שאלתי' מציעה חוויה מוזיקלית שלמה המתאימה לאווירת התקופה ולצורך של כל אחד להתחבר מחדש למקור.