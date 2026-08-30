הזמר פיני איינהורן משיק השבוע סינגל חדש בשם 'מתגעגע', המבוסס על דברי הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע. השיר, המגיע בעיצומם של ימי אלול, נושא מסר מנחם ומחזק: ככל שאדם מתרחק מהקב"ה, כך געגועיו של הקב"ה אליו רק גדלים.

הסינגל פותח את אלבומו הרביעי של איינהורן, ומקבל משמעות מיוחדת בימים אלו לקראת מעמד הסליחות המסורתי שלו. השיר נוגע בנקודה עמוקה של תשובה וחמלה אלוקית - התזכורת שגם ברגעי המרחק הגדולים ביותר, הדלת תמיד פתוחה והכניסה אינה מותנית בהישגים רוחניים או במעמד. זהו מסר של תקווה המתאים במיוחד לתקופת אלול ולדרך אל הימים הנוראים.

את מילות השיר כתב יאיר שובל על פי דברי הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע, והלחין יחד עם מוישי רוט. השילוב בין שני היוצרים יצר מסגרת מוזיקלית השומרת על העומק הרוחני של המסר תוך מתן ביטוי עכשווי ומרגש. ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי האחים יאיר ואייל שריקי, שיצרו עיבוד עדין ומלטף המאפשר למילים המרכזיות לבוא לידי ביטוי.

המסר המרכזי של השיר פונה אל כל אחד ואחד. לכל אחד מאיתנו יש רגעים בחיים של מרחק, נפילה או תחושת החמצה, שבהם נדמה שאיבדנו את הדרך. דווקא אז מגיע השיר 'מתגעגע' ומזכיר שהקשר לא נקטע לעולם - ככל שאנו מרגישים רחוקים יותר, כך הגעגוע האלוקי אלינו רק מתעצם.

את ההפקה הכללית של הפרויקט ביצע יונתן יחיאל, והניהול האומנותי של פיני איינהורן נמצא בידיו של מוישי רוט. השילוב בין כל הגורמים יצר יצירה מוזיקלית שלמה המחברת בין המסורת החסידית לבין הפקה מקצועית ומודרנית. קולו הייחודי של פיני, המוכר ביכולת הביטוי הרגשית העמוקה, מעניק לשיר את הנשמה המיוחדת שלו.

הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף לשורת השירים המרגשים המלווים את הקהל בדרך לתשובה ולהתעוררות רוחנית. איינהורן, שהוכיח את עצמו כאמן בעל קול ייחודי ויכולת להעביר מסרים עמוקים, ממשיך לרגש עם כל פרויקט חדש. הסינגל 'מתגעגע' הוא רק התחלה - האלבום הרביעי המלא צפוי להגיע בקרוב.