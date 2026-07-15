בית המשפט העליון ביטל היום (רביעי) את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, לאחר שהממשלה הסכימה להצעת השופטים. על פי ההחלטה, אליהו ימשיך לכהן בתפקידו עד 22 ביולי, ולאחר מכן ימונה לרשות ממלא מקום עד להשלמת הליך בחירה מחודש.

ההחלטה התקבלה לאחר שלפני כשבוע הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים בצלאל סמוטריץ' וחיים כץ לבית המשפט כי הם מקבלים את המלצת השופטים. על פי ההמלצה, מינויו של אליהו יבוטל והליך בחירת מנהל רשות מקרקעי ישראל יוחזר לבחינה מחודשת בוועדת האיתור.

ועדת האיתור תורכב מחדש

בהתאם להצעת השופטים, ועדת האיתור שהמליצה על מינויו של אליהו תשוב לפעול ותבחן מחדש את הליך המינוי. עם זאת, הרכב הוועדה צפוי להשתנות לפני חידוש פעילותה, בעקבות חשש לניגוד עניינים הנוגע לשניים מתוך חמשת חבריה.

שני החברים שיוחלפו הם מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ופרופ' עידית סולברג. לאחר החלפתם תוכל ועדת האיתור לחזור לפעול ולבחון מחדש את המינוי, בהתאם למתווה שהציעו השופטים ושאליו הסכימה הממשלה.

כזכור, פרופ' סולברג מכהנת כיושבת ראש חברת "סולברג ייעוץ" שבבעלות בעלה, אשר סיפקה בשנת 2025 שירותים למשרד הבינוי והשיכון בהיקף של כ-10 מיליון שקלים. מאחר שרשות מקרקעי ישראל כפופה לשר השיכון, נוצר חשש כבד לניגוד עניינים.

תקופת ביניים עד סוף יולי

משמעות ההחלטה היא שאליהו לא יסיים את תפקידו באופן מיידי, למרות ביטול המינוי. הוא יישאר מנהל רשות מקרקעי ישראל עד 22 ביולי, כדי לאפשר את המשך פעילות הרשות בתקופת הביניים. לאחר מועד זה ימונה ממלא מקום, עד להשלמת הבחינה המחודשת של הליך המינוי.

ביטול המינוי מגיע בהסכמת הממשלה ולא בעקבות החלטה חד צדדית של השופטים. נתניהו, סמוטריץ' וכץ כבר מסרו לבג"ץ כי הם מקבלים את ההמלצה, הכוללת הן את ביטול מינויו של אליהו והן את החזרת הסוגיה לוועדת האיתור בהרכב שונה.

רקע: הליך מינוי סוער

את מינויו של אליהו דחף באופן אינטנסיבי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ההליך המשפטי נוגע להחלטה שקיבלה רשמת המפלגות ביוני 2026, לאחר שקבעה כי מתקיים יסוד סביר לחשש שהמפלגה תשמש מסווה לפעילות בלתי חוקית.

בית המשפט העליון הוציא בחודש יוני צו על-תנאי המורה למדינה ולמשיבים בעתירה לנמק מדוע לא תבוטל החלטת ועדת האיתור ומדוע לא יבוטל מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה הדרמטית, עליה חתומים שופטי בג"ץ יעל וילנר, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב, נגעה להחלטת ועדת האיתור מתאריך 23 באפריל 2026.

מערך הייעוץ המשפטי לממשלה גיבש החלטה פה אחד, לפיה היועצת המשפטית לממשלה תמליץ לבג"ץ לפסול את מינויו של אליהו לתפקיד מנכ"ל הרשות. ההמלצה נמסרה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר חיים כץ.