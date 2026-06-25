האקרים - אילוסטרציה ( צילום: pixabay )

ערוץ טלגרם המזוהה עם ארגון המודיעין של משמרות המהפכה באיראן חשף אמש (רביעי) באופן פומבי ולראשונה: יחיא חוסייני פנג'כי, מפקד קבוצת ההאקרים 'ח'נדלה', נהרג בסיכול ממוקד במהלך סבב הלחימה האחרון על אדמת איראן. הפעולה מיוחסת על פי ההערכות לישראל.

פנג'כי, שהיה מבוקש על ידי ה-FBI, עמד בראש אחת מקבוצות ההאקרים המסוכנות והפעילות ביותר נגד ישראל. חיסולו מהווה מכה אסטרטגית למערך הסייבר ההתקפי של משמרות המהפכה, ומצטרף לשורת אירועים המעידים על יכולת חדירה מודיעינית עמוקה של ישראל למנגנוני הביטחון האיראניים. הפריצות לצמרת הישראלית תחת פיקודו של פנג'כי, קבוצת 'ח'נדלה' סימנה את ישראל כיעד מרכזי וביצעה בשנה האחרונה שורת מתקפות סייבר מתוחכמות. הקבוצה, שנחשבה לאחד הכלים היעילים של איראן במלחמה הפסיכולוגית מול הציבור בישראל, התמחתה בחשיפת מידע רגיש ופרטי מתוך מכשירי טלפון של אישי ציבור וקצינים בכירים. הנשיא טראמפ זועם: "הסנאט סייע לאויב, איראן מוכנה ליפול ולהיכנע" יוסי נכטיגל | 24.06.26 בין קורבנות הקבוצה ששמותיהם הותרו לפרסום: רב-אלוף הרצי הלוי, ראש המטה הכללי, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, וצחי ברוורמן, מזכיר הממשלה. בנוסף, הקבוצה טענה כי פרצה למכשיר הטלפון של השרה לשעבר איילת שקד, ועוד אישי ציבור, והצהירה כי השיגה גישה לתמונות וסרטונים אישיים. הפעילות של 'ח'נדלה' לא הסתכמה בפריצות לטלפונים. הארגון פרץ גם לאתר האקדמיה ללשון העברית, והציב בו מסר שנועד לפגוע במורל הישראלי: 'לא צריך ללמוד עברית יותר, אתם לא תצטרכו את זה לעוד זמן רב'.

פעילות סייבר ( צילום: נתי שוחט/Flash90 )

מעבר לסייבר: רשת התנקשויות בינלאומית

מעבר לפעילותו במרחב הדיגיטלי, פנג'כי היה בורג מרכזי במערך הטרור הפיזי של איראן. הוא עמד בראש משרד המודיעין באיראן שתפקידו לחסל פעילים אנטי-איראניים ולרצוח ישראלים ברחבי העולם.

במסגרת תפקידו, הקים פנג'כי את 'מטה שהיד סולימאני' – אגף שנקרא על שמו של מפקד כוח קודס שחוסל ב-2020 על ידי ארה"ב, ומטרתו לנקום את מותו. המטה פעל בשיתוף פעולה הדוק עם כל גופי המודיעין האיראניים ובסיוע כוחות משמרות המהפכה בעולם.

משרד המודיעין תחתיו פעל פנג'כי נחשב למאורגן במיוחד, והפעיל את סוכניו מחוץ לאיראן בשתי שיטות כיסוי מרכזיות: שלוחה רשמית דיפלומטית תחת כיסוי של משרד החוץ במוצבים בשגרירויות איראן, וכיסוי אזרחי של סוכנים צבאיים-מודיעיניים הפועלים במסווה של אנשי עסקים וסוחרים.

כדי לטשטש עקבות ולא לסכן את אנשי משרד המודיעין ישירות, המערך השתמש ב'קבלני ביצוע' חיצוניים – בהם גנגסטרים וראשי קרטלי סמים – שהוציאו לפועל תוכניות חטיפה, חבלה והתנקשויות, במיוחד על אדמת אירופה.

הקבוצה ממשיכה בפעילותה

למרות החיסול הממוקד והפגיעה הקשה בצמרת הפיקוד של ארגוני הטרור האיראניים, מעקב אחר קבוצת 'ח'נדלה' מעלה כי היא ממשיכה לבצע פעולות סייבר גם בתקופה האחרונה. המשך פעילותה מעיד ככל הנראה על כך שמשמרות המהפכה מיהרו למנות לפנג'כי מחליף, בניסיון לשמר את הלחץ על ישראל בזירה הדיגיטלית.