מוג'תבא חמינאי

שישה שבועות חלפו מאז שהוכרז כמנהיג העליון החדש של איראן, אך מוג'תבא חמינאי טרם נראה או נשמע בפומבי. היעדרותו המתמשכת של בן ה-56 מעוררת שאלות קשות לגבי זהותו של מקבל ההחלטות האמיתי בטהרן, בעת שהמשטר מנהל משא ומתן גורלי עם ארצות הברית ונאבק על הישרדותו.

במקום הופעות פומביות, המשטר מפיץ הצהרות המיוחסות לחמינאי הבן באמצעות רשתות חברתיות וסרטונים שעל פי הערכות במערב - הופקו באמצעות בינה מלאכותית. המצב הגיע לשיא כאשר משלחת איראנית לא הופיעה לסבב שיחות בפקיסטן, מה שהוביל את הנשיא דונלד טראמפ להעניק לטהרן ארכה נוספת. פציעות קשות ושאלות ללא מענה הערפל סביב מצבו של חמינאי מתעבה נוכח דיווחים על פציעות שספג במהלך המתקפה בה נהרג אביו. על פי גורמים ששוחחו עם רשת CNN, המנהיג סובל משברים ברגלו ומפציעות בפניו ובעינו. דיווחים אלה, שפורסמו כבר בשבועות האחרונים, מעלים תמונה של מנהיג שאינו מסוגל להופיע בפומבי. בעוד שגורמים מסוימים טוענים כי חמינאי משתתף בישיבות דרך שיחות ועידה, עלי ואעז מהקבוצה הבינלאומית למשברים מעריך אחרת. "נראה שמוג'תבא לא נמצא במצב שבו הוא יכול לקבל החלטות קריטיות או לנהל את המשא ומתן לפרטי פרטים", הוא מסר. לדבריו, "מוג'תבא נעדר מהשטח, לכן ייחוס עמדות אליו הוא כיסוי טוב עבור הנושאים והנותנים האיראנים כדי להגן על עצמם מפני ביקורת".

טראמפ: 'אנשים שונים מכל מה שהיה'

הנשיא טראמפ עצמו העיד על המצב החריג בטהרן. לאחר שהאריך את הפסקת האש, הוא ציין כי "אנחנו מתעסקים עם אנשים שונים מכל מה שמישהו התעסק איתו בעבר". דבריו משקפים את התמיהה האמריקאית מול משטר שנראה מבולבל ומפוצל.

בהיעדרו של מנהיג גלוי, יו"ר הפרלמנט מוחמד באגר קאליבאף תפס את קדמת הבמה כדמות המייצגת את הרפובליקה האסלאמית. קאליבאף, יחד עם שר החוץ עבאס עראקצ'י, מנסים לשדר אחדות בין הדרג המדיני לצבאי, אך הביקורת הפנימית גוברת.

סדקים במערכת השלטון

תומכי המשטר תקפו לאחרונה את עראקצ'י לאחר שהכריז על פתיחת מצר הורמוז, בטענה שצעד כזה דורש אישור מפורש מהמנהיג העליון - אישור שככל הנראה לא ניתן. המומחה דני סיטרינוביץ' ציין כי "איראן עומדת בפני מערכת מבוזרת יותר, קשוחה ונוקשה אידיאולוגית, כזו שמפרשת את חוסנה בעימות כסוג של ניצחון א-לוהי".

המשטר ממשיך להפיץ הצהרות המיוחסות לחמינאי הבן. לאחרונה פורסמו בחשבונות הרשמיים שלו מסרים בכתב בלבד, ללא הקלטה קולית או וידאו. בסדרת ציוצים שפורסמה, הוא ספד למפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל בתקיפה ישראלית, אך גם הפעם - ללא כל הופעה אישית.

כל עוד מוג'תבא חמינאי לא יופיע בפומבי, השאלות יימשכו: מי באמת מקבל את ההחלטות בטהרן, ומה מצבו האמיתי של המנהיג שאמור להוביל את איראן בתקופה הקריטית ביותר מאז המהפכה האסלאמית.