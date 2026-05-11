היום, יום שני ה-11 במאי 2026, נפתח מושב הקיץ של הכנסת ה-25 בצל מציאות פוליטית מורכבת: זהו הכנס האחרון המתוכנן לכהונה הנוכחית, ואם יוחלט על פיזור הכנסת כמתוכנן, הבחירות יתקיימו ב-27 באוקטובר. הקואליציה מנסה לנצל את הזמן שנותר לקידום חקיקה במחלוקת, בעוד האופוזיציה מתמקדת בבלימתה ובהיערכות לבחירות.

כידוע, מועד הבחירות נקבע לאחר דרמה משפטית סביב פרשנות חוק-יסוד: הכנסת, כאשר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע כי הפרשנות האפשרית היחידה היא זו המבטיחה כהונה של ארבע שנים לכל הפחות. ההחלטה סיכלה ניסיון של הליכוד לדחות את הבחירות לנובמבר 2027.

חוק מחבלי 7 באוקטובר: שיתוף פעולה חריג

אחד המהלכים המשמעותיים ביותר היום הוא הבאתו לקריאה שנייה ושלישית של החוק להעמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין. מדובר בפרי שיתוף פעולה חריג בין שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן לבין ח"כ יוליה מלינובסקי מהאופוזיציה.

חוק הגיוס: המתנה להכרעת רבני דגל התורה

מנגד, חוק הגיוס נותר תקוע בוועדת החוץ והביטחון מאז אפריל 2024. המפלגות החרדיות ממתינות להכרעת רבני "דגל התורה", בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו מתמודד עם לחץ ציבורי להמנע מהעברת החוק.

יצוין כי במקביל, ועדת השרים לחקיקה דנה אתמול ב-29 הצעות חוק, מתוכן עשר קיבלו את תמיכת הממשלה והשאר נדחו, ככל הנראה בניסיון להרוויח זמן פוליטי.

מרתון דיונים בוועדות: מביטחון ועד רווחה

עבודת הכנסת החלה כבר בשעות הבוקר המוקדמות במרתון של דיונים מקצועיים ופוליטיים. בשעה 09:00 התכנסו מספר ועדות במקביל: ועדת החוקה דנה ב-10 הצעות חוק שונות העוסקות בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ועדת הכספים דנה בהיעדר אכיפת גביית ארנונה ברשויות הערביות, והוועדה לביטחון לאומי בחנה את סטטוס הכשירות של כיתות הכוננות ברחבי הארץ.

בשעה 11:00 תתמקד ועדת הכלכלה במעקב אחר מיזוג מנהלת "תקומה" עם מטה "תנופה" לשיקום הצפון, ובדיון בעיכוב תקצוב מענקי חזרה לתושבי העוטף. כמו כן, יתקיים דיון חירום משותף של ועדת החינוך והוועדה לזכויות הילד בנושא "אפס סובלנות לאלימות ובריונות" בעקבות מקרי רצח ואלימות חמורה בקרב בני נוער.

בין הדיונים המיוחדים שיתקיימו היום: ועדת העלייה והקליטה תדון במעורבות הממשלה בחילוץ ילדי כת "לב טהור" מגואטמלה והמעטפת הממשלתית ליוצאי הכת. בנוסף, יתקיים דיון על מתווה הפיצויים לעסקים בעקבות מבצע 'שאגת הארי'.

רקע: מהי פגרת הכנסת ומדוע היא חשובה?

למרות שהיום נפתח המושב, חשוב להבין את הגדרת ה"פגרה" בחוק הישראלי. על פי סעיף 31 לחוק-יסוד: הכנסת, למרות השם, הכנסת אינה "סגורה" בפגרה אלא פועלת במתכונת מצומצמת. בתקופות מלחמה, כמו "חרבות ברזל" או המערכה מול איראן, הפעילות נמשכת כדי למנוע פגיעה בניהול המערכה.

ניתן לכנס את המליאה בפגרה לבקשת הממשלה או בחתימת 25 ח"כים, והאופוזיציה משתמשת בכלי זה כדי לפקח על הממשלה. במידה ו-61 ח"כים חותמים על הצעת אי-אמון, על יו"ר הכנסת לכנס את המליאה תוך שבוע, גם אם הכנסת בפגרה.

מושב של "הכל או כלום"

מושב הקיץ שנפתח היום בשעה 16:00 הוא מושב של "הכל או כלום". עם לוח זמנים עמוס בוועדות שנוגע בביטחון, כלכלה ורווחה, הכנסת נכנסת לישורת האחרונה של כהונתה תחת לחץ פוליטי וציבורי בכל נושא. הקואליציה תנסה לממש את יתרת הזמן לקידום חקיקה, בעוד האופוזיציה תפעל למנוע זאת ולהוביל את המדינה לבחירות בהקדם.