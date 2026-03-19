טראמפ לוטש עיניים לנפט האיראני - זה המהלך הדרמטי שהוא שוקל

ממשל טראמפ בוחן בימים אלו את האפשרות לתגבר את כוחותיו במזרח התיכון באלפי חיילים נוספים, כחלק מהיערכות לשלב חדש במלחמה מול איראן, כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס.

הדיונים בממשל כוללים אפשרויות מבצעיות להצבת כוחות קרקעיים בנקודות אסטרטגיות על אדמת איראן ובחופיה, זאת כאשר המערכה הצבאית נכנסת לשבוע השלישי שלה.

בין החלופות שנבחנו על ידי גורמי הביטחון נמצאת פריסת כוחות לאורך קו החוף האיראני כדי להבטיח מעבר חופשי של מיכליות נפט במצר הורמוז. כמו כן, נדונה האפשרות לשגר כוחות קרקעיים לאי ח'ארג', המהווה את מוקד ייצוא הנפט המרכזי של איראן.

לפי 'רויטרס', מומחים צבאיים ציינו כי שליטה באי עדיפה על פני השמדתו, נוכח חשיבותו הכלכלית המכריעה, אך הזהירו כי מדובר במבצע מסוכן בשל יכולת הכטב"מים והטילים של איראן לפגוע באי. לצד זאת, נבחנת האפשרות להשתמש ביחידות מיוחדות כדי לאבטח את מלאי האורניום המועשר של איראן, משימה המוגדרת על ידי מומחים כסבוכה ומסוכנת במיוחד.

גורם בבית הלבן הבהיר כי בשלב זה לא התקבלה החלטה סופית על פריסת כוחות קרקע, אך הדגיש כי הנשיא טראמפ שומר בחוכמה את כל האפשרויות לרשותו.

לדבריו, הנשיא ממוקד בהשגת כל היעדים המוגדרים של מבצע זעם אפי, הכוללים את השמדת יכולת הטילים הבליסטיים של איראן, חיסול הצי שלהם, הבטחה ששלוחי הטרור שלהם לא יוכלו לערער את יציבות האזור, והבטחה שאיראן לעולם לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. גורם בכיר נוסף אישר כי קיימות דרכים להשגת החומר הגרעיני האיראני, אך ציין כי טרם התקבלה החלטה בנושא.

האפשרות לשימוש בכוחות קרקע מציבה בפני טראמפ דילמה פוליטית משמעותית, לאור הבטחות הבחירות שלו להימנע מהסתבכויות צבאיות חדשות במזרח התיכון והתמיכה הציבורית הנמוכה במערכה הנוכחית.

הנשיא הביע חוסר עקביות בנוגע לאחריות האמריקנית במצר הורמוז, ולאחרונה אף תהה בחשבון ה-Truth Social שלו האם על ארצות הברית להמשיך לשאת בנטל האבטחה באזור. "אני תוהה מה יקרה אם נסיים את מה שנשאר ממדינת הטרור האיראנית, ונאפשר למדינות שמשתמשות במצר, אנחנו לא, להיות אחראיות עליו", כתב הנשיא.

בינתיים, הדיונים על תגבור כוחות נמשכים, מעבר להגעתו הצפויה של כוח משלוח ימי הכולל כאלפיים נחתים בשבוע הבא. במקביל, הצבא מתמודד עם צמצום זמני בכוח האש הימי עקב שליחת נושאת המטוסים ג'רלד פורד לתחזוקה ביוון בעקבות שריפה שפרצה על סיפונה.