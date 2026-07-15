שוטרי השיטור הימי חילצו בכנרת שני נערים בקיאק שאבד עמם הקשר

בשעות אחר הצהריים אתמול (שלישי) התקבל דיווח על חשש לחיי אדם, לאחר ששני נערים כבני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת איבדו קשר ולא הצליחו לשוב אל החוף בכוחות עצמם.
שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת פתחו בסריקות נרחבות, תוך שימוש באמצעים ייעודיים לאיתור הנערים.
סרטון הסברה של השיטור הימי| צילום: צילום: דוברות המשטרה
במהלך הפעילות אותרו השניים בלב הכנרת וחולצו בשלום אל החוף כשהם בריאים ושלמים.
במשטרה מציינים כי "מדובר בפעילות מהירה, מקצועית ונחושה של שוטרי השיטור הימי, שהובילה להצלת חיים ולסיום האירוע ללא נפגעים".
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