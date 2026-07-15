אותרו לאחר סריקות שוטרי השיטור הימי חילצו בכנרת שני נערים בקיאק שאבד עמם הקשר בשעות אחר הצהריים אתמול התקבל דיווח על שני נערים כבני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת, אך איבדו קשר ולא הצליחו לשוב אל החוף | שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת פתחו בסריקות נרחבות עד שאיתרו את השניים וחילצו אותם בשלום (חדשות)