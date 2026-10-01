חג הסוכות אצל הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א | צילום: א. אייזנבאך, דוד ארזני | צילום: חג הסוכות אצל הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א | צילום: א. אייזנבאך, דוד ארזני

חג הסוכות אצל הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א | צילום: א. אייזנבאך, דוד ארזני - חג הסוכות אצל הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א | צילום: א. אייזנבאך, דוד ארזני

בימי חול המועד סוכות נוהרים אלפי בני ישראל מכל קצווי הארץ והעולם אל הסוכה הענקית שהוקמה בסמוך לביתו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בשכונת הר נוף בירושלים, לקיים את המצווה "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל".

המראה מזכיר את ימי העלייה לרגל הקדומים: המוני אורחים מכל החוגים והעדות, מישראל ומחו"ל, עוברים בסדר מופתי דרך הסוכה הענקית. שלטי הכוונה רבים הוצבו ברחבי השכונה כדי לנווט את הקהל הרב, וחברת אבטחה מנהלת את התנועה בצורה מסודרת.

לצד האווירה המיוחדת, התקיימו במהלך ימי החג מעמדים מרגשים, כינוסים וביקורים של גדולי ישראל ואדמו"רים.

שמחת בית השואבה המונית ופתיחת כולל עשירי

שיא האירועים היה מעמד שמחת בית השואבה שנערך בסוכת הענק עבור מאות אברכי רשת הכוללים 'תשובות והנהגות'. מקהלת 'קאפלה' ניגנה ניגוני קודש, והנוכחים פרצו בריקודים סוערים לכבוד החג.

במהלך השמחה הודיע הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בפני 15 ראשי הכוללים ברשת 'תשובות והנהגות' על פתיחת הכולל העשירי ברשת, בראשותו של חתנו הגאון רבי יששכר שרייבער.

"אשריכם מה טוב לכם!"

ביקורי גדולי ישראל ואדמו"רים

"שהרב ימשיך להרביץ תורה והוראה ולהעמיד תלמידים מפיהם ומפי כתבו"

בחדר הפרטי בתוך סוכת הענק התקיים כינוס של כלל רבני חסידות 'תולדות אהרן'. הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א חיזק את הרבנים בדברי קודש ועודד אותם שלא לשנות מ"הדרך המסורה לנו מדור דור".

"הקב"ה ייתן לכם כוח ועוז ללחום מלחמת ה', אתם לא תישארו לבד, כולם יילכו יחד איתכם במלחמה, אתה כבר מלומד בניסים"

רגעי התעלות שנחרתו בלבבות

במהלך ימי החג נרשמו רגעים מרגשים רבים. תיעודים מיוחדים הראו את הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א במעמד נטילת הלולב, כשהוא אחוז שרעפי קודש עמוקים.

רגע נוסף תועד כאשר שלושה תינוקות לויים הגיעו יחד עם אביהם להתברך. הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א התרגש וברכם שיזכו לשורר בבית המקדש במהרה בימינו.

בחור ירושלמי ריגש את הפוסק עמוקות כאשר פצח בסוכה בשירת 'שיבנה בית המקדש במהרה בימינו'. הפוסק עודד את השירה בידיו הקדושות בתנועות שמחה מלוות בדבקות נדירה, כשלידו בנו, ראש רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' הגה"צ רבי חיים עוזר שטרנבוך.

קידוש השם מיוחד נרשם כאשר חברי בד"ץ 'העדה החרדית', הגאונים רבי יהודה פישר ורבי אהרן בראנדסופר, תועדו בריקוד חסידי מיוחד שנערך בסוכת הענק במהלך כינוס מאות האברכים.

הכנות לסיום החג

ההכנות האחרונות בהר נוף מתקדמות לקראת הלילה האחרון בו צפויים המונים לפקוד את סוכת הענק. ביום הושענא רבה תתקיים סעודת נגידים פרטית ומצומצמת בסוכתו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בהר נוף, בליווי בעל המנגן דובי מייזלעס.

בחורי ישיבתו הרמה של הפוסק מתרגשים לקראת הופעתו הכבודה של מורם ורבם לשהות בקרבם בימים האחרונים של החג. בחג שמיני עצרת ושמחת תורה בעיר בית שמש, המונים מבני העיר צפויים לנהור להקביל את פני הקודש, לשמוע דברי תורתו ולהתברך מפיו.