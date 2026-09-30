לקראת חג הסוכות הגיע ר' שייעל'ה דיקשטיין למעונותיהם של גדולי ישראל כדי להעניק להם אתרוגים מהודרים שגדלו במטעיו במרוקו.

כשנכנס למעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, התרחש רגע מלא עומק הלכתי. ראש הישיבה נטל את האתרוג לידיו ובדק אותו בקפידה רבה, תוך שהוא מבקש גם מבנו לבחון את הידורו מקרוב. לאחר הבדיקה המדוקדקת, ביקש הגאון רבי דב לנדו מר' שייעל'ה שיקנה לו את האתרוג באופן רשמי.

הנוכחים במקום תמהו בליבם: הרי השנה יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת קודש, ומשום כך אין חיוב מצוות נטילת ארבעת המינים מן התורה ביום הראשון, שבו נדרש דין "לכם". אם כן, מדוע נזקק ראש הישיבה לאתרוג משלו כבר ביום הראשון?

מרן ראש הישיבה הבהיר מיד את כוונתו והסביר את ההיגיון ההלכתי שמאחורי הבקשה: מכיוון שבישיבת סלבודקא לומדים בחורים חשובים המגיעים מארצות הברית, והם נוהגים כמנהג בני חוץ לארץ לשמור יום טוב שני של גלויות, הרי שעבורם קיים חיוב גמור של "לכם" גם ביום ראשון שלהם.

מאחר שהבחורים האמריקאים מגיעים ליטול את ארבעת המינים בסוכתו של ראש הישיבה, ביקש הגאון רבי דב לנדו שהאתרוג יהיה קנוי ומונח ברשותו, כדי שתהיה לו האפשרות להקנות אותו להם כדין תורה.

ר' שייעל'ה נענה מיד לבקשה וביצע את מעשה הקנין לטובת ראש הישיבה. מיד לאחר מכן ערך ראש הישיבה הגבהה לאתרוג המיוחד, ועל אתרוג זה אכן ברכו בחורי ישיבת סלבודקא האמריקאים את ברכת ארבעת המינים ביום טוב שני של גלויות.