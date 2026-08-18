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זמן אלול נפתח בישיבת המתמידים

תלמידי הישיבה הגדולה והאברכים בקהילת 'המתמידים' החלו את זמן אלול • בית המדרש עבר שיפוץ והרחבה נרחבים לקראת השנה החדשה

פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)

בהתעוררות רוחנית ובשמחה של מצווה נפתח זמן אלול בישיבה הגדולה ובכולל "תורת השם" שבקהילת "קהל עדת ירושלים – ישיבת המתמידים". מאות תלמידים ואברכים שבו לספסלי בית המדרש לקראת ימי הרחמים והסליחות.

הישיבה, שהוקמה בידי מנהיגה הגה"צ רבי לייבל מינצברג זצ"ל שטיפח אותה במסירות יתרה, ממשיכה את דרכה בהנהגת בנו, הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג שליט"א, נשיא המוסדות, הצועד בעקבות אביו ומוביל את הקהילה והישיבה בדרכו המסורתית.

השנה מתאפיינת פתיחת הזמן בהתרחבות ניכרת. לקראת כניסת מאות הלומדים לזמן החדש, עבר היכל בית המדרש שיפוץ יסודי והרחבה משמעותית, במטרה להעניק לתלמידים ולאברכים תנאי לימוד מעולים בימים הקדושים של אלול הבעל"ט.

פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
פתיחת הזמן בישיבת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)

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