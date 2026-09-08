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אווירת אלול מרוממת

המשפיע הגר"א בידרמן בישיבת "אור התלמוד" | תיעוד

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע לשיחת התעוררות בישיבת "אור התלמוד" • פצח עם מאות הבחורים בשירת "אוחילה לאל" ועורר על סגולת אמירת תהילים בראש השנה

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)

אווירה מרוממת של ימי הרחמים והסליחות שררה בישיבת "אור התלמוד" בבני ברק, עם בואו של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן לשיחת התעוררות לקראת ימי הדין. הישיבה, בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי מסעוד בן שמעון, המרא דאתרא הספרדי של בני ברק, קיבלה את המשפיע בהתרגשות רבה.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הגר"א בידרמן פצח יחד עם מאות תלמידי הישיבה בשירת "אוחילה לא-ל" ברתת ובכיסופים. השירה המשותפת סחפה את ההיכל כולו והכניסה את הבחורים לאווירה של ימי הרחמים והסליחות.

במהלך דרשתו עורר המשפיע את הבחורים והדגיש את גודל מעלת חיזוק אמירת ספרי תהילים במהלך ימי ראש השנה. הגר"א בידרמן שליט"א הביא מדברי הספרים הקדושים כי ימים אלו מסוגלים באופן מיוחד לפעול ישועות, ובפרט לעניין הזיווגים והקמת בתים נאמנים בישראל.

הדברים, שנאמרו כדרכו בלהט דקדושה ובחום חסידי, הותירו רושם עמוק על מאות תלמידי הישיבה שנכחו במעמד.

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)

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