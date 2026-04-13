נתניהו מזהיר: הפסקת האש שברירית ועלולה להתהפך בכל רגע

בישיבת הממשלה ה-145 שהתכנסה היום (שני, כ"ו בניסן התשפ"ו), התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו למצב הביטחוני הרגיש ולהשלכותיו על טקס יום העצמאות הקרוב. במהלך הדיון שעסק באפשרות לקיים את הטקס עם קהל, הזהיר נתניהו מפני שבריריות הפסקת האש עם איראן.

"הפסקת האש היא כמו מטבע, יכולה להתהפך בזמן קצר מאוד", הבהיר ראש הממשלה בדבריו. הוא הנחה את הגורמים הרלוונטיים להקליט את הטקס מראש, תוך שמירה על אפשרות לקיימו עם קהל במידה והמציאות הביטחונית תאפשר זאת. ההנחיה משקפת את חוסר הוודאות השורר בעקבות המתיחות המתמשכת עם טהראן.

התייחסותו של נתניהו מגיעה על רקע המשבר העמוק ביחסים עם איראן, שהחל במרץ האחרון עם תקיפות נרחבות על מתקנים איראניים. כפי שדווח בבבלי, סבב השיחות המרתוני באיסלמאבאד בין ארצות הברית לאיראן קרס לאחר 21 שעות של דיונים אינטנסיביים, כאשר הפערים בין הצדדים התגלו כעצומים מכדי לגשר עליהם.

הממשל האמריקני הציע לשחרר חלק מהכספים האיראניים הכלואים ולסיים את המלחמה, אך בתמורה לדרישות נוקשות שכללו הקפאת העשרת אורניום לתקופה של 20 שנה והוצאת כל החומר המועשר מאיראן. בניגוד להנחיות מטהראן, המשלחת האיראנית אכן דנה בנושא הגרעין - אך ללא תוצאות.

מצור ימי ולחץ אמריקני מתגבר

הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בהצהרה חריפה לפני עלייתו למטוס הנשיאותי כי "איראן במצב גרוע מאוד" וחזר על התחייבותו המרכזית: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני". הוא הוסיף כי "היכולות הצבאיות שלהם חוסלו" והבהיר: "לא אכפת לי אם איראן תחזור לשולחן המשא ומתן או לא".

המצב הביטחוני המורכב השפיע גם על תשתיות קריטיות באזור. כפי שפורסם, המלחמה במפרץ אילצה את קטאר להשבית את מתקן "ראס לאפן", האחראי לכ-35%-38% מאספקת ההליום העולמית, עקב תקיפות טילים וכטב"מים איראניים. המצור האיראני על מיצרי הורמוז החמיר את המצב, כאשר מאות מכולות קריוגניות נותרו תקועות בנמלים.