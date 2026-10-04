היום הראשון אחרי החגים הגיע. במשך שבועות תכננו תפריטים, בישלנו כמויות והכנו עוד תוספת שיהיה. ועכשיו, כשהשגרה חוזרת, עומדים מול המקרר ושואלים: מה אוכלים היום?

אחרי כל הבשרים, הדגים והסעודות הארוכות, דווקא טוסט טוב, סלט עשיר או מחבת שקשוקה יכולים להיות בדיוק מה שמתחשק.

במקום לפתוח שוב שלושה סירים ולהתחיל לקלף תפוחי אדמה, הנה חמש ארוחות ערב שמכינים ב-15 דקות לכל היותר. כולן מבוססות על מצרכים פשוטים, ואפשר להתאים אותן למה שכבר יש בבית.

1. טורטייה קריספית עם גבינה נמסה וירקות

זמן הכנה: 10 דקות | כמות: 2 מנות

לפעמים כל מה שצריך זו טורטייה חמה, מעט גבינה וירקות. מבחוץ היא זהובה ופריכה, מבפנים הגבינה נמסה, וכשמגישים אותה עם סלט קטן מתקבלת ארוחת ערב שאף אחד לא יתלונן עליה.

מצרכים:

2 טורטיות גדולות

100 גרם גבינה צהובה מגוררת

2 כפות גבינה לבנה או גבינת שמנת

1 עגבנייה קטנה, חתוכה לקוביות קטנות

חופן עלי תרד או מעט זיתים פרוסים

מעט שמן זית לשימון המחבת

אופן ההכנה:

מורחים על חצי מכל טורטייה כף גבינה לבנה.

מפזרים מעל גבינה צהובה, עגבנייה ותרד או זיתים. מקפלים את הטורטייה לשניים.

מחממים מחבת עם מעט שמן זית ומניחים עליה את הטורטיות.

מטגנים על אש בינונית במשך 2-3 דקות מכל צד, עד שהטורטייה מזהיבה והגבינה נמסה.

חותכים למשולשים ומגישים מיד, לצד ירקות חתוכים.

טיפ קטן: אל תמלאו את הטורטייה ביותר מדי ירקות רטובים. עודף נוזלים עלול לרכך אותה ולפגוע בפריכות.

2. שקשוקה מהירה במחבת אחת

זמן הכנה: 15 דקות | כמות: 3-4 מנות

לא צריך לקצוץ עשר עגבניות או לבשל רוטב במשך שעה כדי להכין שקשוקה טעימה. כשמשתמשים בעגבניות מרוסקות משימורים, אפשר להגיע לתוצאה מצוינת בזמן קצר.

מצרכים:

4 ביצים

1 קופסת עגבניות מרוסקות (400 גרם)

2 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות

1 כפית פפריקה מתוקה

½ כפית כמון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

מעט פטרוזיליה קצוצה, לא חובה

אופן ההכנה:

מחממים שמן זית במחבת רחבה ומוסיפים את השום. מטגנים כחצי דקה, רק עד שעולה ניחוח.

מוסיפים את העגבניות המרוסקות, הפפריקה, הכמון, המלח והפלפל.

מבשלים על אש בינונית במשך 5-6 דקות, עד שהרוטב מצטמצם מעט.

יוצרים ארבע גומות ברוטב ושוברים לתוכן את הביצים.

מכסים את המחבת ומבשלים כ-4-6 דקות נוספות, בהתאם למידת העשייה הרצויה. יש לוודא שהביצים מבושלות היטב, במיוחד כשמגישים לילדים קטנים.

מפזרים פטרוזיליה ומגישים עם לחם טרי.

טיפ קטן: רוצים שקשוקה עשירה יותר? הוסיפו לרוטב חופן זיתים או קוביות גבינה בולגרית. לא חייבים לקנות שום דבר מיוחד.

3. פסטה לימונית עם שום ושמן זית

זמן הכנה: 15 דקות | כמות: 3 מנות

הארוחה הזאת מוכיחה שלא חייבים שמנת, רוטב כבד או שורה ארוכה של מצרכים כדי להכין פסטה טעימה. קצת שמן זית, שום ולימון יוצרים רוטב קליל שעוטף את הפסטה בלי להכביד.

מצרכים:

250 גרם פסטה דקה או ספגטי

3 כפות שמן זית

2 שיני שום פרוסות דק

גרידה מלימון אחד

2 כפות מיץ לימון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

חופן פטרוזיליה קצוצה

3-4 כפות ממי בישול הפסטה, לפי הצורך

אופן ההכנה:

מרתיחים סיר מים עם מעט מלח ומבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. בחרו פסטה שזמן הבישול שלה אינו עולה על 10 דקות.

בזמן שהפסטה מתבשלת, מחממים במחבת רחבה את שמן הזית ומוסיפים את השום.

מטגנים על אש נמוכה במשך כדקה, בלי לתת לשום להשחים.

מוסיפים גרידת לימון, מיץ לימון, מלח ופלפל ומערבבים.

מסננים את הפסטה ושומרים מעט ממי הבישול.

מעבירים את הפסטה למחבת, מוסיפים כמה כפות ממי הבישול ומערבבים היטב במשך כדקה, עד שהרוטב עוטף אותה.

מפזרים פטרוזיליה ומגישים.

טיפ קטן: מי הבישול מכילים עמילן שעוזר לשמן וללימון ליצור רוטב אחיד יותר. אל תוותרו עליהם.

רוצים להפוך את המנה לארוחה משביעה יותר? אפשר להוסיף קופסת טונה מסוננת או להגיש לצד ביצה קשה שהוכנה מראש.

4. קוסקוס מהיר עם ירקות וחומוס

זמן הכנה: 15 דקות | כמות: 3-4 מנות | פרווה

זאת ארוחה שמתאימה במיוחד לימים שבהם רוצים משהו חם, אבל ממש אין כוח להתחיל לבשל. הקוסקוס מתרכך בתוך דקות, הירקות מקבלים צריבה קצרה במחבת, והחומוס הופך את הכול למנה משביעה.

מצרכים:

1 כוס קוסקוס אינסטנט

1 כוס מים רותחים, או לפי הוראות האריזה

1 קישוא בינוני חתוך לקוביות קטנות

1 פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות

1 כוס גרגירי חומוס מבושלים משימורים, שטופים ומסוננים

2 כפות שמן זית

½ כפית פפריקה מתוקה

¼ כפית כמון

מלח ופלפל לפי הטעם

מעט מיץ לימון

פטרוזיליה קצוצה, לא חובה

אופן ההכנה:

שמים את הקוסקוס בקערה, מוסיפים מעט מלח וכף שמן זית ויוצקים מעל את המים הרותחים.

מכסים וממתינים כ-5 דקות, או לפי הוראות האריזה.

בינתיים מחממים במחבת את יתרת שמן הזית ומוסיפים את הקישוא והפלפל.

מטגנים על אש בינונית-גבוהה במשך 5-6 דקות, תוך ערבוב, עד שהירקות מתרככים מעט אבל עדיין שומרים על מרקם.

מוסיפים את גרגירי החומוס והתבלינים ומחממים יחד עוד 2 דקות.

פותחים את הקוסקוס בעזרת מזלג, מוסיפים את הירקות והחומוס ומערבבים.

סוחטים מעל מעט לימון ומפזרים פטרוזיליה.

טיפ קטן: אם נשארו לכם ירקות מבושלים מהחג שנשמרו בצורה בטוחה, אפשר להשתמש בהם במקום לטגן ירקות חדשים. רק חממו אותם היטב והוסיפו לקוסקוס. כך תחסכו עוד כמה דקות ותנצלו אוכל שכבר הכנתם.

5. סלט טונה וביצים שהופך לארוחה שלמה

זמן הכנה: 12-15 דקות | כמות: 2-3 מנות

יש סלטים שמשמשים כתוספת לארוחה, ויש כאלה שהם הארוחה בעצמה. כשמשלבים ירקות טריים, טונה, ביצים וקרוטונים, מקבלים קערה צבעונית ומשביעה שלא דורשת כמעט עבודה.

מצרכים:

2 קופסאות טונה מסוננת

3 ביצים

2 מלפפונים

2 עגבניות

1 פלפל אדום

4 עלי חסה גדולים

¼ בצל סגול קטן, לא חובה

2 פרוסות לחם

2 כפות שמן זית

1 כף מיץ לימון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

אופן ההכנה:

מניחים את הביצים בסיר קטן עם מים ומביאים לרתיחה. מבשלים עד שהביצים קשות לחלוטין, כ-9-10 דקות מרגע הרתיחה.

בזמן שהביצים מתבשלות, קוצצים את הירקות ומעבירים לקערה גדולה.

מוסיפים את הטונה המסוננת.

חותכים את הלחם לקוביות וקולים במחבת יבשה או בטוסטר עד שהוא מזהיב.

מקלפים את הביצים, חותכים לרבעים ומניחים מעל הסלט.

מתבלים בשמן זית, לימון, מלח ופלפל, מפזרים את קוביות הלחם ומגישים.

טיפ קטן: אפשר להחליף את הלחם בגרגירי חומוס מוכנים או להוסיף מעט אבוקדו. ואם הילדים פחות מתחברים לסלט מעורבב, הגישו את כל המרכיבים בנפרד ותנו להם להרכיב לעצמם את הצלחת.

ובכל זאת אין לכם כוח להכין אפילו את זה?

אפשר להתחיל גם מארוחת ערב פשוטה של לחם טוב, גבינות, ירקות חתוכים וביצים. לא כל ארוחה צריכה להיות מתכון, ובוודאי שלא אחרי תקופה שבה המטבח עבד כמעט בלי הפסקה.

מה שחשוב הוא שיהיה משהו זמין, משביע ומגוון, ושלא תמצאו את עצמכם עומדים מול המקרר ומחפשים שוב מה להכין.

אחרי כל הסעודות החגיגיות, לפעמים דווקא ארוחת ערב של רבע שעה, כמה צלחות פשוטות ומטבח שנשאר כמעט נקי היא בדיוק מה שכולנו צריכים.