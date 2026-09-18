כמסורת ירושלים מדורי דורות, בערבי ימי הרחמים והסליחות ולקראת יום הכיפורים, עולים השוחטים אל מעונו של מרא דאתרא להציג את סכיני השחיטה ולקבל את אישורו הכשרותי לעבודתם.

במהלך השבוע החולף הגיעו שוחטים ותיקים ומומחים מבד"ץ העדה החרדית אל מעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א ב"לשכת הגזית" ברחוב קצנלבוגן בשכונת הר נוף. השוחטים הציגו בפני מרן את החלפים לבדיקה מדוקדקת כדת וכדין.

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בחן בחרדת קודש ובזהירות יתרה סכין אחר סכין, כשהוא מעביר את אצבעו בחדות וברגישות לאורך הלהב הלוך ושוב, כדי לוודא שאין בהם כל פגם או חגירה קלה. לאחר הבדיקה הקפדנית הביע את קורת רוחו והעניק את אישורו הכשרותי לשחיטה.

לצד מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א נכח במהלך הבדיקה הגאון רבי בן ציון בייער, מרבני ועד השחיטה של העדה החרדית, אשר עמד מקרוב על סדרי השחיטה וההידורים הנהוגים בערב יום הדין.