בבלי
כמסורת הדורות

מנהג המקום: השוחטים הגיעו לבדיקת חלפים אצל הגר"מ שטרנבוך

כמנהג ירושלים הקדום: בפרוס ימי הרחמים והסליחות הגיעו שוחטי בד"ץ העדה החרדית אל הפוסק הישיש הגר"מ שטרנבוך להציג את סכיני השחיטה ולקבל את אישורו

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה| צילום: צילום: באדיבות המצלם

כמסורת ירושלים מדורי דורות, בערבי ימי הרחמים והסליחות ולקראת יום הכיפורים, עולים השוחטים אל מעונו של מרא דאתרא להציג את סכיני השחיטה ולקבל את אישורו הכשרותי לעבודתם.

במהלך השבוע החולף הגיעו שוחטים ותיקים ומומחים מבד"ץ העדה החרדית אל מעונו של מרן שליט"א ב"לשכת הגזית" ברחוב קצנלבוגן בשכונת הר נוף. השוחטים הציגו בפני מרן את החלפים לבדיקה מדוקדקת כדת וכדין.

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בחן בחרדת קודש ובזהירות יתרה סכין אחר סכין, כשהוא מעביר את אצבעו בחדות וברגישות לאורך הלהב הלוך ושוב, כדי לוודא שאין בהם כל פגם או חגירה קלה. לאחר הבדיקה הקפדנית הביע את קורת רוחו והעניק את אישורו הכשרותי לשחיטה.

לצד מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א נכח במהלך הבדיקה הגאון רבי בן ציון בייער, מרבני ועד השחיטה של , אשר עמד מקרוב על סדרי השחיטה וההידורים הנהוגים בערב יום הדין.

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבדיקת סכיני השחיטה (צילום: שלומי טריכטר)

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