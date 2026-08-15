בשעות הבוקר של יום השבת הקודש הוזעקו פראמדיקים של ארגון איחוד הצלה לאירוע קשה ברכסים, לאחר שילד כבן שנתיים נחבל קשות ממים רותחים בביתו.

התורנים ארנון אלנבוגן ואריאל בן אלבז, שהגיעו למקום, מסרו: "בני המשפחה דיווחו לנו שהילד נכווה ממים רותחים שהיו במיחם המים בבית. הוא סבל מכוויות קשות בפלג גופו העליון". הפראמדיקים העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן פונה הפעוט לבית החולים רמב"ם בחיפה להמשך טיפול. מצבו הוגדר כבינוני.

בעקבות האירוע, פרסם ארגון איחוד הצלה קריאה להקפיד על כללי בטיחות בסיסיים: "יש חשיבות רבה למקם את מיחם המים או את הקומקום החשמלי במקום שבו אין לילדים או לפעוטות גישה אליו כלל. כמו כן, יש לוודא שגם כבל החשמל המחובר למיחם או לקומקום לא יהיה נגיש לילדים ולפעוטות", נכתב בהודעת הארגון.