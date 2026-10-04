מעמד מרכזי של קבלת פני רב ושמחת בית השואבה נערך בחוה"מ סוכות במושב אחיעזר, בהשתתפות עשרות רבנים, דיינים וחשובי ק"ק תימן. במעמד השתתפו שני הרבנים הראשיים לישראל, והוא עורר התעוררות רבה בקרב הציבור החרדי.

בראש המעמד עמדו הגאון הרב שלמה מחפוד, הגאון המקובל הרב שמעון בצלאלי, הגאון הרב ששון כהן והאדמו"ר הגאון הרב אבנר עפג'ין. לצדם ניצבו שני הרבנים הראשיים לישראל, שנכחותם הוסיפה משנה חשיבות לאירוע.

הנוכחות המשותפת של שני הרבנים הראשיים על במה אחת לצד עשרות מרבני תימן היוותה ביטוי מרשים לכבוד ולהערכה. בדבריהם הדגישו הרבנים את הערכתם העמוקה למסורת המפוארת של יהדות תימן ולמנהגי האבות, שיסודותיהם בהררי קודש ונמסרו בדבקות מדור לדור.

המעמד שיקף הכרה בעומקה ובחשיבותה של מורשת יהדות תימן, ובצורך להמשיך ולשמר את מנהגי הקהילה, את מסורת הפסיקה ואת המורשת הרוחנית שהובאה עם יהודי תימן לארץ ישראל ונשמרה במסירות.

ההערכה למסורת זו באה לידי ביטוי גם בצעדים מעשיים בעשייה הציבורית. הראשון לציון מינה בתקופה האחרונה מספר דיינים מקרב בני ק"ק תימן, צעד המבטא הכרה ביכולתם המיוחדת, בחריצותם ובמסירותם לתורה, לצד הערכה למסורת הפסיקה ולמנהגי אבותיהם.

הרב הראשי, הגאון הרב קלמן מאיר בר שליט"א, הודה ליוזמי המעמד, הרב חזקיהו סאמין והרב יניב שפירא. הוא ציין לשבח את פעילותם הציבורית ואת תרומתם הרבה במסגרת תפקידיהם למען שירותי הדת בישראל.