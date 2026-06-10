יוסף חיים בסינגל חדש: "טאטע תציל"

קרדיטים:

מילים ולחן : יוסף חיים ג’נח

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבירם מגוז

מילים:

בית א:

החיים סוחפים מלאים בגלים אנשים דוחפים רק בשביל להיות

להשאיר חותם בטעם של פעם

להילחם עם זאבים וגם לחיות

הימים עמוסים מלאים בלילות

העיניים מסתירות מה שאפשר לראות וההרגלים האלה מייצרים חומות

ורקוב מבפנים ומנסים לכסות

פיזמון:

אז טאטע תציל אותנו

כי נמחקה גם הדרך לחזור

מבולבל פה ומעורפל

ואין שום מלך שיעזור

בית ב:

הדרכים מכוסות באבק מלחמה

מחפשים צרת רבים לחצי נחמה

והירח מקבל את האור מהחמה

והגוף והנשמה שלי תמיד במהומה

והעולם תלוי על בלימה

ירושלים סביב לה חומה

ואומרים שלחוטאים אין תקומה

שהם עמוק עמוק עמוק עמוק

בתוך כל הטומאה